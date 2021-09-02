مهيرة عبد العزيز بإطلالة ناعمة في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بإطلالة ناعمة مناسبة لأجواء ڤينيسيا الهادئة.

وارتدت مهيرة فستانا أبيضا منقوشا بالورود الحمراء، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي، يفتتح كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.

يعد المهرجان جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعتبر معرضا فنيا ضخما للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.