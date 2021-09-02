طريقة عمل محشي الكرنب.. خطوات بسيطة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر محشي الكرنب، من أكثر الأنواع المفضلة لدى عشاق الأكل، خاصة الأطفال، إذ يتميز بخلطته المميزة، سواء بالأرز أو باللحمة المفرومة، كلُ حسب رغبته، فهو من الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية في جميع الفصول الأربعة، وتبحث الأمهات دائمًا عن طريقة إعدادها بطرق مختلفة، حتى تسعد أطفالها وأسرتها.

وإليكِ طريقة عمل محشي الكرنب، بطرق مختلفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

محشي كرنب باللحمة المفرومة

مقادير محشي كرنب باللحمة المفرومة

- ورق كرنب مسلوق.

- عصير طماطم.

- ملعقة كبيرة زيت.

- بصلة مفرومة.

- حزمة كسبرة مفرومة.

- كوب جزر مبشور.

- كوب كوسة مبشورة.

- لحمة مفرومة معصجة.

- ملح.

- فلفل.

- كسبرة جافة.

- رشة قرفة.

- حزمة شبت مفرومة.

- حزمة بقدونس مفرومة.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة كمون.

- مرقة خالية الدسم.

طريقة تحضير محشي كرنب باللحمة المفرومة

- يبدأ إعداد حلة المحشي، بوضع الزيت داخلها، مع إضافة البصل حتى يتغير لونه قليلا.

- يوضع عصير الطماطم في نفس الحلة، ويترك حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم يضاف الملح والفلفل، ثم ترفع الحلة من على النار.

- خلط جميع المقادير، تمهيدا لاستخدامها في حشو ورق الكرنب، ثم يترك على النار حتى ينضج.

مقادير محشي الكرنب الدايت

- ورق كرنب مسلوق.

- كوب عصير طماطم.

- ملعقة كبيرة زيت.

- بصلة مفرومة.

- حزمة كسبرة مفرومة.

- كوب جزر مبشور.

- كوب كوسة مبشورة.

- لحمة مفرومة معصجة.

- ملح.

- فلفل.

- كسبرة جافة.

- رشة قرفة.

- حزمة شبت مفرومة.

- حزمة بقدونس مفرومة.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة كمون.

- مرقة خالية الدسم.

طريقة تحضير محشي الكرنب الدايت

- يوضع الزيت داخل الحلة، ثم يضاف البصل، ويترك حتى يتغير لونه قليلا.

- في نفس الحلة يضاف عصير الطماطم، ويترك حتى الغليان، ثم يضاف الملح والفلفل، ثم ترفع من على النار.

- تخلط كل المقادير مع بعضها، لاستخدامها في حشو أوراق الكرنب، ثم يترك على النار حتى يطهى جيدًا.