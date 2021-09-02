رومانسية ورقص ويخت هدية.. علاقة حب استثنائية بين ماجد المصري وزوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد معاناة كبيرة عاشتها أسرة الفنان ماجد المصري، على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدءًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة ابنته «داليدا» بحرق في يدها، بعدما سقطت عليها مياهًا مغلية، ومن ثم تصدر الفنان وأسرته أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، عاود مجددًا لفت الأنظار نحوه على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب تقديمه هدية خاصة وغير متوقعة لزوجته السيدة رانيا أبو النصر، في عيد ميلادها.

هدية ماجد المصري لزوجته

وسط مياه البحر، في إحدى المدن الساحلية المصرية، فاجأ الفنان ماجد المصري، زوجته رانيا أبو النصر، بتقديمه «يخت» كهدية لها، احتفالا بعيد ميلادها، حيث وقف على متنه، حاملًا لافتة عليها صورة لهما، ورسالة رومانسية، ما أثار دهشتها الكبيرة وسعادتها البالغة، حسبما مقاطع الفيديو، المنشورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لتوثيق تلك اللحظات.

ونشرت زوجة ماجد المصري، مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، يظهر لحظة إعلان الفنان ماجد المصري عن هديته المفاجئة لها، وأرفقت عليه تعليقًا، موجهة خلاله رسالة شكر لزوجها، قائلة: «أحلى مفاجأة، ربنا يخليك ليا حبيبي».

حب ورومانسية

حالة حب خاصة، يعيشها الفنان ماجد المصري مع زوجته مصممة الأزياء رانيا أبو النصر، إذ تحرص الأخيرة دائمًا، على نشر اللحظات الرومانسية التي تجمعهما، فضلا عن تغزلها به في العديد من عبارات الحب الخاصة.

ماجد المصري يرقص مع زوجته

كثيرا ما يتصدر ماجد المصري، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المواقف الخاصة التي تجمعه بزوجته وأسرته، ففي مارس الماضي، احتفل الفنان، بعيد ميلاده، في حضور زوجته رانيا أبوالنصر، ورفقة عدد من أصدقائهما، بينهما الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مجموعة صور من الحفل، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهر من خلاله المصري وزوجته، وهما يرقصان على أنغام أغنية «شو حلو».

وتصدر الفنان ماجد المصري، أحاديث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين تداول مقطع الفيديو، الذي جمعه بزوجته في لحظات رومانسية، ونال إشادات واسعة من محبيهم.