لو سنة أولى أب.. 4 نصائح لتخطي الخوف من المسؤولية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مرحلة انتقالية ليست هينة، ومسؤولية كبيرة يقف على أعتابها الرجل، مع قدوم مولوده الأول إلى الحياة، ما قد يُشعره بالتوتر والقلق الشديدين، تجاه ذلك الفصل الحياتي الجديد، وكيفية التعامل معه، والإقبال على العديد من المهام التربوية والأبوية نحو طفله.

مخاوف الآباء عند الإنجاب للمرة الأولى

مخاوف عديدة يعيشها الآباء عند الإنجاب للمرة الأولى، بحسب ما أوضحه الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي للأطفال، خلال لقاء له على «جروب الماميز»، عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

وقال «أبو الوفا»، إن الكثير من الآباء يعيشون لحظات توتر نحو المسؤولية الجديدة المقبلين عليها، بعد إنجاب الطفل الأول، بما فيها من مهام متعددة، ما بين كيفية التعامل الصحيح مع الطفل والزوجة، فضلا عن المسؤوليات المادية وزيادة أعباء الحياة.

روشتة نفسية للآباء عند الإنجاب للمرة الأولى

يوضح استشاري الطب النفسي للأطفال، أن المحيطين يلعبون دورا مهما في مساعدة الأب على تخطي تلك الفترة الانتقالية في حياته، مقدما مجموعة من النصائح التي يمكنهم من خلالها دعم الآباء عند المرور بتلك المرحلة الشائكة والمهمة، أبرزها:

1- تقديم الدعم المعنوي بالحديث مع الأب.

2- إخبار الأب بالإدراك الجيد لمشاعره ومخاوفه تجاه المسؤولية الجديدة، والعمل على طمأنته بأنه سيكن على قدر كافي من النجاح في تلك المرحلة.

3- البحث عن حلول إيجابية لمساعدة الأب في النجاح في مرحلته الجديدة، والبحث عن مناطق التطور وتحفيزه من خلالها.

4- ضرورة إدراك أدبيات دعم الرجال في هذه المرحلة العصيبة.

سر عدم سعادة الآباء بقدوم مولود جديد

كشفت الدكتورة إكرام خليل، الأخصائية النفسية، في مداخلة سابقة عبر الفيديو، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على فضائية «DMC»، أن الآباء عادة ما يكونوا غير سعداء عند قدوم مولود جديد لهم، موضحة أن السبب يعود إلى أن هناك صورة ذهنية تتكون عند الأب، نحو صعوبة توفير النفقات المادية من أجل إطعام زوجته وابنه الجديد.

وبالنسبة للسيدات، أكدت الأخصائية النفسية، أنهن يقمن بترجمة ذلك من خلال الأمومة عامة، كاحتضان الطفل الجديد، وإرضاعه وتوفير ما يحتاجه من مسلتزمات وخلافه.