حكاية أول معرض لشخصيات «ديزني» في مصر.. «شروق» صنعت الأساطير بإيديها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم يكن مجرد عالمًا من أفلام الكارتون، تمر عليها مرور الكرام في طفولتها بحسب، بل صاحبها طيلة سنوات عمرها، حتى باتت شروق الشمس جمال، تحلم بتقديم نموذجا فنيا خاصا به من صنعها، وإدخال السرور على قلوب الأطفال من محبي عالم «والت ديزني» الشهير، والقريب من قلوب الصغار والكبار حول العالم، بشخصياته الكارتونية المختلفة.

سنوات من العشق والكفاح

مواهب متعددة تمتلكها «شروق»، صاحبة الـ22 عامًا، ما بين العزف على الكامانجا، ورقص الباليه، فضلا عن حبها الأول والأساسي للرسم، ما دفعها للدراسة بكلية الفنون التشكيلية، إذ بدأت رحلتها مع رسم البورتريهات، خاصة الكارتونية، منذ ثمانية اعوام، وقبل التحاقها بالمرحلة الجامعية، بتسخير أعمالها الفنية في تقديم شخصيات «والت ديزني» الشهيرة على أوراقها: «بدأت مشواري برسم البورتريهات الكارتونية، وتصميم الملابس لشخصيات ديزني، لأني كنت بحب أقلد بابا، لأنه مصمم أزياء».

بعد مرور سنوات طويلة من الكفاح، والعمل في العديد من الأماكن وشركات التصميم والديكورات الفنية المختلفة، سارت «شروق» خلف شغفها الأول، وهو حبها لعالم «ديزني لاند»، إذ قررت تصميم شخصيات العالم الكارتوني كاملًا، من خلال بداياتها بالرسم على الورق، ووضع التصميمات البدائية، ومن ثم سرعان ما حولتها إلى مجسمات فنية متحركة، تجذب أنظار الصغار والكبار أيضا، من عشاق هذا العالم الشهير.

الحلم يصطدم بالمرض

تفاصيل كثيرة كشفتها الفتاة العشرينية لـ«هن»، عن أولى خطوات حلمها الأول والأخير، وهو تصميم معرض فني كبير باسم «عالم والت ديزني»، لعرض منتجاتها البسيطة، ومساعدة الأطفال على استكشاف شخصيات هذا العالم المميز، لكنها أنها تعرضت إلى ما لا يحمد عقباه، إذ انقلبت حياتها رأسًا على عقب، بعد ان داهمها المرض بشكل مفاجئ: «كانت الضربة القاضية ليا، بعد ما تعبت فجأة على مدار سنتين، وبقيت بعاني من نزيف المريء والمعدة».

لا تراجع عن الهدف

لم يعرف الاستسلام طريقا إلى «شروق»، إذ واجهت العشرينية، بكل ما أوتيت من قوة مرضها ومضاعفاته، وعاودت الوقوف على قدميها من جديد، حتى باتت تستعد في الفترة الحالية، لتقديم معرض «عالم والت ديزني»، الذي يعد أول معرض فني على مستوى العالم العربي لـ«عالم والت ديزني»، فضلا عن ضمه لمجموعات من الأعمال والمنحوتات الفنية لكبار الفنانين ومبتكرين شخصيات ديزني.

المعرض في القصر

سندريلا، روبانزل، سنو وايت، شفق، إلسا، سيمبا، وغيرها من عشرات نماذج شخصيات أبطال «ديزني لاند» المتحركة، من المقرر عرض مجسماتها داخل المعرض الفني، بقصر الأمير محمد علي بالقاهرة، إضافة إلى العديد من المنحوتات الفنية الخاصة بهذا العالم الشهير، والمؤثر في نفوس الصغار بمرور عقود زمنية مختلفة.