الامارات | محمد رمضان يعتذر عن حفله: "شعبيتي لا تسمح"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعتذر عن حفله: "شعبيتي لا تسمح" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر الفنان محمد رمضان عن عدم إحيائه حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة كما كان مقرراً له اليوم الخميس.

وقال رمضان في فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام، وظهر خلاله في حمّام سباحة: "اعتذر لجمهوري عن إلغاء حفلي في العلمين الجديدة، إدارة المدينة بلغوني أن شعبيتي لا تسمح بإقامته في مكان يتحمل 3000 فرد فقط، وحرصاً على المكان وسلامتكم من التزاحم تم إلغاء الحفل، وأشكرهم فهم لديهم رؤية أمنية تفوقني".

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