الامارات | فيفي عبدو ترقص حافية القدمين.. والجمهور: فضيحة لا تليق بعمرك !

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبدو ترقص حافية القدمين.. والجمهور: فضيحة لا تليق بعمرك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدو عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص حافية القدمين على أغنية الفنان المصري ​عمرو دياب​ "اماكن السهر"، مرتدية شورت جينز قصيرا، وقميصا زهري اللون، ورفعت شعرها وعلقت قائلة: "مساء الفل من أحلى غروب شمس رقصت عليها على أغنية ​أماكن السهر​ عمرو دياب".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو الذي نشرته فيفي عبدو، ونالت أكثر من 35 ألف إعجاب، لغاية الآن، وتغزلوا برشاقتها وطريقة رقصها رغم تقدمها في العمر، بينما انتقدها البعض معتبرين ان ظهورها الجريء ورقصها فضيحة من العيار الثقيل، ولا يليق بسنها وخاصة انها تعرضت لأكثر من وعكة صحية مؤخرا، مطالبيتها بالإحتشام والتوقف عن الرقص.

كما شاركت فيفي عبده بوقت سابق مشاركة جمهورها فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "سيبك من اللي يقولك بحبك" للمطرب الشعبي أحمد شيبة من الساحل الشمالي، وعلقت على الفيديو قائلة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، دي أغنية أحمد شيبة اسمها سيبك من اللي يقولك بحبك بالكلام وانا شايفة كده برضه" .

وكانت قد تعرضت فيفي عبده لأزمة صحية مرت بها طوال أشهر، بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب حقنة خط في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها، كما نشرت صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها على تويتر معلقة في تغريدة لها "لا بقى يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل".

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