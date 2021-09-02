في اللبس والأحذية.. أحدث صيحات الموضة النسائية هذا الخريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

مع دخول فصل الخريف، تسعى العديد من الفتيات إلى الاطلاع على آخر صحيات الموضة والأزياء، لتحافظ على مظهر أنيف وعصري وجميل.

وحتى تتمتعي بإطلالة أنيقة تمنحك إحساسا بالراحة الفائقة من ناحية ومتفردة تخطف الأنظار من ناحية أخرى، نستعرض لكِ أحدث صيحات الموضة النسائية هذا الخريف:

- الفستان التريكو

الفستان التريكو يمثل نجم الموضة النسائية، ويأتي هذا الموسم مصنوعا من الصوف أو من الكشمير ذي الملمس الوثير، كما أنه يأتي إما بقصة طويلة (ماكسي) أو متوسة الطول (ميدي)، وفق ما أوردت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال

وعلى صعيد الألوان، يكتسي الفستان التريكو هذا الموسم بألوان خريفية هادئة تمتد من درجات البيج والكريمي الفاتحة إلى درجات البني الدافئة، بالإضافة إلى الدرجة اللونية البينية "جريج"، وهي مزيج بين الرمادي والبيج.

وأشارت "Elle" إلى أن الفستان التريكو الميدي يتناغم مع بوت يصل طوله إلى الركبة، في حين يتناغم الفستان التريكو الماكسي مع صندل خريفي أو بوت الكاحل.

- الجينز.. أرجل واسعة وألوان زاهية

ويأتي الجينز بأرجل واسعة ويتألق بألوان زاهية، ليمنح المرأة إطلالة مبهجة تخطف الأنظار.

وأوضحت "Elle" المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز ذا الأرجل الواسعة (Wide Leg Jeans) يزهو هذا الموسم بالبنفسجي والأخضر والوردي الصارخ والأصفر الليموني والبرتقالي ليشيع أجواء البهجة ويكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت أن الجينز ذا الأرجل الواسعة والألوان الزاهية ينبغي أن يكون محطا للأنظار؛ لذا ينبغي تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بألوان هادئة كالأبيض والأسود والبيج والرمادي.

- الـ"Oversize"

كما تتربع القصّة الأكبر من المقاس "Oversize" على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2021/2022

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنكا مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تعول على الخامات الانسيابية مثل الأورجانزا، كما أنها تلعب على وتر المزج بين الخامات المختلفة مثل التريكو والقطن.

وأضافت مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تبدو رائعة مع الألوان المشرقة كالبرتقالي والأخضر العشبي، بالإضافة إلى ألوان الباستيل الحالمة مثل المشمشي والأصفر الناعم والأزرق السماوي.

وكقاعدة رئيسية: ينبغي تنسيق القطع الأكبر من المقاس مع قطع ذات قصّة ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يلفت الأنظار.

- الجينز بقصة البرميل

ويأتي الجينز بقصة البرميل (Barrel Jeans) ليغازل قوام المرأة، بحيث يمتاز بوسط عال وقصة فضفاضة عند الخصر والفخذ، بينما تصير القصة ضيقة عند الكاحل.

وتتمثل مزايا هذه القصة المتفردة في أنها تجعل المرأة تبدو أطول قامة من خلال إطالة السيقان بصريا، كما أنها تسلط الضوء على منحنيات القوام المفعمة بالأنوثة، فضلا عن الإحساس بالراحة الفائقة.

ويمكن تنسيق الجينز بقصة البرميل مع القطع الفوقية التريكو، كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع قميص كلاسيكي وبليزر أكبر من المقاس (Oversize).

وبالنسبة للأحذية، فإن الجينز بقصة البرميل يتناغم مع كل أشكال الأحذية، خاصة بوت الكاحل (Ankle Boot) والحذاء الرياضي ذي الرقبة العالية (High Top Sneaker).

- موضة الخريف تزهو بالأخضر

كما أوردت مجلة "Instyle" أن الموضة النسائية تزهو باللون الأخضر في خريف/شتاء 2021/2022، والذي يعبر عن الأمل والبهجة والتفاؤل.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر يطل بطيف لوني واسع يمتد من الدرجات الناعمة كالأخضر النعناعي والأخضر بلون المريمية إلى الدرجات القوية كالأخضر الداكن أو الأخضر الليموني.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال إطلالة "المونوكروم"، أي تنسيق ملابس تكتسي بنفس الدرجة اللونية، في حين يمكن الحصول على إطلالة أكثر جاذبية وإثارة من خلال اللعب على وتر التباين بين درجات الأخضر الفاتحة والداكنة.

- البلوفر التريكو

وقالت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر-فينكلمان إن التريكو يتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022؛ حيث إنه يزين كلا من البلوفر والكارديجان والبلوفر ذا الرقبة المستديرة.

وأضافت مولر-فينكلمان أن هذا الموسم يشهد أيضا عودة قوية لنمط الضفيرة، والذي يضفي لمسة أنوثة وأناقة على المظهر.

كما تزدان الملابس بالرسومات المبهجة كالوجوه الباسمة لتضفي على المظهر طابعا مبهجا ومرحا يكسر أجواء الكآبة السائدة خلال هذا الوقت من العام.

وبالنسبة للألوان، أوضحت الخبيرة الألمانية أن درجات البني والبيج تهيمن على ألوان موضة الخريف والشتاء لتضفي على المظهر لمسة دفء أنيقة، بالإضافة إلى الأخضر والأزرق والأحمر.

وأشارت مولر-فينكلمان إلى أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للفساتين ذات القصة الضيقة، التي تغازل القوام.

- الأحذية الضخمة

تطل الأحذية النسائية والرجالية في الخريف بمظهر ضخم وتوفر في الوقت نفسه الراحة الفائقة والاستقرار أثناء المشي، كما أنها تتألق بألوان فاتحة مبهجة.

مظهر ضخم

وأوضحت محررة الموضة الألمانية زيمونا راينر أن الأحذية النسائية تخطف الأنظار إليها من خلال المظهر الضخم والنعل السميك على غرار أحذية تسلق الجبال وكذلك أحذية العمال، مشيرة إلى أن هذه الأحذية تتناغم مع الفساتين الميدي (متوسطة الطول) والفساتين الماكسي.

وأضافت راينر أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للبوت المطاطي، الذي يعد خيارا مثاليا في الأيام الممطرة والموحلة.

ويطل الشبشب هذا الموسم بمظهر فخم يحاكي الصندل؛ حيث إنه يكتسي بالفرو ويمتاز أيضا بنعل ضخم.

خامات وألوان

وبالنسبة للخامات، أوضحت خبيرة الأحذية الألمانية كلاوديا شولتس أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للشمواه وجلد النوبوك الفاخر، بالإضافة إلى الخامات المرنة.

وفيما يتعلق بالألوان، أوضحت شولتس أن الألوان الفاتحة تهيمن على موضة الأحذية هذا الموسم؛ حيث تتألق الأحذية بالألوان الترابية مثل الجملي والزيتوني والرمادي والبيج ودرجة "الجريج"، التي تمزج بين الرمادي والبيج.

ومن الألوان الرائجة أيضا هذا الموسم الأسود والأبيض و"الأوف وايت".

- التنورة البليسيه نجمة موضة الخريف

تمثل التنورة البليسيه نجمة الموضة في الخريف، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تستلهم روح الخمسينيات من القرن المنصرم.

وأوضحت أليكساندرا شوب، محررة الموضة بمجلة "Glamour"، أن التنورة البليسيه تمتاز بطيّاتها الأنيقة وتناسب كل النساء، كما أنها تعتبر ملائمة لكل المناسبات.

وأضافت شوب أن التنورة البليسيه تمتاز أيضا بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع قميص واسع ذي طابع رجالي أو بليزر أكبر من المقاس (Oversized) أو قميص رجبي ذي خطوط عريضة مع حذاء رياضي أو بوت ذي نعل ضخم.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق التنورة البليسيه مع بليزر ذي قصة تسلط الضوء على الوسط وبلوفر ذي رقبة مستديرة وقصة ضيقة مع حذاء لوفر أو حذاء ذي كعب عال.

ولإطلالة مسائية فخمة يمكن تنسيق التنورة البليسيه مع توب يتلألأ بالترتر وحذاء ذي كعب عال.

وأوصت شوب بعدم تنسيق التنورة البليسيه مع بلوزة ذات فيونكة، كي لا تبدو الإطلالة متحفظة بشكل زائد عن الحد.

وعن الطول المناسب للتنورة البليسيه أوضحت شوب أن المرأة قصرة القامة تناسبها تنورة قصيرة (ميني) أو تنورة يصل طولها إلى الركبة. أما المرأة طويلة القامة وذات القوام الممشوق فتناسبها تنورة متوسطة الطول (ميدي)، أي يصل طولها إلى منتصف الساق.