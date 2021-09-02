كيف يتذكر جسمك فيروس كورونا ويحاربه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كان لفيروس كورونا تأثير مدمر على حياة الناس، أصيب الكثير منهم، واستسلم البعض للفيروس، بينما يستمر آخرون في تجربة أعراض كوفيد الطويلة.

وأصبح عدم القدرة على التنبؤ بالفيروس معروفًا للجميع الآن، وبالنظر إلى حقيقة أن كورونا يؤثر على الأشخاص بطريقة مختلفة - اعتمادًا على العمر والجنس والحالات الطبية الموجودة مسبقًا - أصبح من المهم للغاية فهم كيفية عمل الفيروس، سواء كان الجسم يتذكره بعد الإصابة، وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف وكم من الوقت يتم الحماية من ذلك؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

كيف تبني عدوى فيروس كورونا المناعة؟

إذا كنت شخصًا سبق أن أصيب بفيروس SARs-COV-2 ، فيمكنك بالتأكيد أن تتوقع تطوير مستوى معين من المناعة ضد الفيروس القاتل.

عندما تصاب بالفيروس، ينتج جسمك استجابة مناعية لمحاربة مسببات الأمراض، وهذا بدوره يحفز جهاز المناعة لديك على تطوير الأجسام المضادة، مما يحميك من أي فرصة للعدوى مرة أخرى.

على الرغم من عدم وجود دليل قوي يؤكد مدة المناعة من عدوى كوفيد ، فقد كانت هناك دراسات أشارت إلى أن المناعة ضد SARs-COV-2 قد تكون طويلة الأمد.

هل يتذكر جسمك الفيروس؟ كيف؟

وفقًا لدراستين حديثتين غير خاضعة لاستعراض الأقران ، فإن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا أنتجوا استجابة مناعية قوية تفوقت على التطعيم وحده ، كما أن إضافة جرعة واحدة أو أكثر من اللقاح يوفر حماية أقوى.

يشير هذا فقط إلى أن جهاز المناعة في الجسم، الذي قاوم العدوى السابقة ، يتذكر الفيروس ويوفر الحماية ضد نوبة أخرى من عدوى كوفيد لكن كيف يتذكر الجسم الفيروس؟

يمتلك جسم الإنسان خطين رئيسيين للدفاع ضد الفيروسات، أي الجهاز المناعي الفطري والجهاز المناعي التكيفي.

تبدأ الاستجابة المناعية الفطرية في وقت مبكر عندما يتم التعرف على الجسيم الفيروسي في وقت مبكر من المرحلة، يستمر هذا في تحفيز الخلية المضيفة على إطلاق بروتين يعيق تكاثر الفيروس ، أو يمكن أن يشمل الجهاز المناعي لمحاولة إيقاف الخلايا المعرضة للخطر.

من ناحية أخرى ، تستغرق الاستجابة المناعية التكيفية وقتًا أطول في إثارة الاستجابة ، لأن الجهاز المناعي يجب أن يتعرف أولاً على الغازي الفيروسي قبل بدء هجوم متخصص، الأجسام المضادة هي جزء من جهاز المناعة التكيفي، بمجرد اكتشاف الفيروس والتعرف عليه ، تصنع الخلايا البائية هذه الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق بالفيروسات وتمنعها من الوصول إلى الخلايا.

ما هو دور خلايا الذاكرة B في الوقاية من كورونا؟

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى SARs-COV-2 أو مكافحتها ، تلعب خلايا الذاكرة B دورًا حيويًا للغاية، إنها نوع من خلايا الدم البيضاء التي يتم إنشاؤها في الغدد الليمفاوية أو الطحال أثناء الإصابة، في حين أنها تسمح بالاستجابات السريعة والقوية المرتبطة بالأجسام المضادة لإعادة العدوى بنفس الفيروس أو البكتيريا ، فإنها يمكن أن تمنع الإصابة مرة أخرى بـ كورونا أيضًا.

وجدت الدراسة الحديثة أيضًا أنه في حين أن الفيروس الذي يزيل الأجسام المضادة يستنفد بمرور الوقت ، فإن مستويات خلايا الذاكرة B المحددة ظلت دون تغيير بمرور الوقت، يقال أن هذه الخلايا يمكنها تحديد سبب المرض القاتل ويمكن، في حالة الإصابة مرة أخرى، تحفيز جهاز المناعة لزيادة إنتاج الأجسام المضادة.

ما هي المدة التي تستغرقها الأجسام المضادة من عدوى COVID؟ هل يجب أن تحصل على التطعيم؟

فيما يتعلق بالعدوى الطبيعية ، أشارت النتائج الحديثة إلى أن المناعة قد تظل في أعلى مستوياتها لمدة تصل إلى 90 يومًا ، وتبدأ في الانخفاض بعد ذلك. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، وجد أنها تدوم لفترات أطول ، وقد لا تكون قابلة للتطبيق على الجميع.

ومع ذلك ، حثت العديد من السلطات الناس على الحصول على لقاحات كوفيد ، حتى لو تعافوا من COVID ولديهم مستوى معين من المناعة. في حين أن مستويات الأجسام المضادة الطبيعية قد توفر بعض الحماية ، فإن المناعة التي يسببها اللقاح يمكن أن تتجاوز الحماية الطبيعية وتوفر مناعة دائمة من الفيروس. يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ، أو المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى مرة أخرى الاستفادة منه أيضًا.

هل توفر لقاحات كوفيد طبقة إضافية من الحماية؟

وفقًا لدراسة جديدة من المملكة المتحدة ، فقد وجد أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 وتلقوا أيضًا جرعتين من اللقاح لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بالأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس فقط أو تم تطعيمهم فقط. .

الدراسة ، المنشورة في مجلة medRxiv - لم تتم مراجعتها بعد من قبل النظراء - نظرت في فعالية لقاحات Pfizer و Moderna و Oxford-AstraZeneca ضد متغير دلتا ووجدت أنه في حين أن لقاحات كوفيد لا تزال توفر حماية كبيرة ، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل كانت المجموعة التي سبق أن أصيبت بـ COVID-19 هي المجموعة الأفضل حماية.