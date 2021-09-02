ريا أبي راشد بالأسود اللامع في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا طويلا، بفتحة جانبية طويلة باللون الأسود اللامع، مزود بغطاء للرقبة وجزء للشعر من الخلف، وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا.

واعتمدت أبي راشد، الشعر المنسدل واللون الأحمر الصارخ للروچ.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي، يفتتح كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا، إيطاليا.

يعد المهرجان جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعتبر معرضا فنيا ضخما للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.