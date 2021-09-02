جورجينا بـ بليزر أسود في أحدث إطلالتها بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهرت چورجينا رودريجيز زوجة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بمهرجان فينيسيا السينمائي، مرتدية بدلة باللون الأسود مكونة من توب وبنطلون بأرجل واسعة وبليزر بنفس اللون.

كما نسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح باللون الأبيض، وعقد ماسي حول الرقبة، واعتمدت الشعر القصير المنسدل.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي، يفتتح كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.

ويعد المهرجان جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعتبر معرضا فنيا ضخما للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.