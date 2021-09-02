ياسمين صبري بفستان أحمر منفوش في أولى فعاليات مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت كعادتها الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الإيطالي، بفستان منفوش ومزود بديل باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة عقد ماسي حول الرقبة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الصارخ الذي يبرز الملامح.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي، يفتتح كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.

يعد المهرجان جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعتبر معرضا فنيا ضخما للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.