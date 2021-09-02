البنات تثور ضده.. اعرف قيمة المهر التعجيزي للزواج في لبنان: الذهب كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقر المهر في الإسلام والعادات العربية منذ الأزل، إذ جرى العرف على أن للفتاة مهرا كاملا من الرجل، وعليه تجهيز جميع احتياجات العروس، من مكان المعيشة، وفرشه، وكذلك الزفاف، لكن في لبنان لكي تتزوج فتاة عليك الالتزام بـ«الشرط الذهبي»، إذ يحدد من خلاله أهلها قيمة المهر التي يريدونه لابنتهم.

ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ لبنان، والأوضاع الاقتصادية تسير عكس، وتلاحق الأزمات الجميع، ما دعا الفتيات إلى القيام بحملة لمواجهة العنوسة والأزمة الاقتصادية في آن واحد، معلنين رفضهم لكل الأعراف وتقاليد وشروط الأهل في الزواج، ولتسهيل المهمة على الشباب، رافعين شعار «تزوجني بدون مهر».

تكلفة الزواج في لبنان

غالبا ما تطلب الفتاة في لبنان، ليرات ذهبية مقابل الزواج، هي قيمة مهرها، ويكون المتوسط في الطبقة المتوسطة 5 ليرات ذهبية، يدفعها الشاب ذهبا، أو بالليرة المحلية، أو بالدولار، وتقدر قيمتها بنحو 2000 دولار، ما يعادل 31 ألف جنيها مصريا، لكن نظرا لارتفاع الأسعار بشدة، تأخذ الليرة الذهبية منحنى متصاعدا، ورغم ذلك يتمسك بها الأهل، بحسب الفتاة اللبنانية نادين لامي، لـ«هن»، موضحة أنها تدعم حملة «تزوجني بدون مهر».

ويعد تمسك الأهل بالمهر من أهم التقاليد اللبنانية، فالوالد دائما ما يريد تأمين مصاريف زواج ابنته، وتختلف تكاليف الزواج من المدن والقرى عن بيروت، إذ ترتفع تلقائيا في العاصمة بيروت، لتكون أضعاف التكلفة عن الضيعات والمدن الصغيرة.

ويتكلف الزواج حوالي 5 آلاف دولار، ويصل إلى 15 ألف دولار، وهي تكاليف الزيجات للطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل، بينما تصل إلى 80 ألف دولار في بيروت، لحفلات الزفاف الفخمة.

وتكاليف العرس نفسه، الذي يستمر عدة أيام، تختلف كليا عن المهر الذي يريد الفتيات الاستغناء عنه، وعوضا عن ذلك يجهز الأب ابنته، لكن تلك العادات بدأت بالفعل في الانحسار، بحكم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرب لبنان، ويشجع تراجعها مطالبات الفتيات بتفعيل حملة «تزوجني بدون مهر»، ليدفع أهلها تكاليف تجهيز شقة الزوجية، إذ يقابل عدد كبير من الشباب مشكلات في الزواج، تنتهي أحيانا بالانفصال، ويأخذ الشاب نصف تكلفة المهر.

وتقول الدراسات والإحصاءات الصادرة عن «الدولية للمعلومات»، وهي شركة مستقلة تصدر مجلات شهرية بها أرقام وحقائق عن الوضع في لبنان، إن معدلات الزواج قلت بشدة في العامين الماضيين عن الـ5 سنوات الماضية، بفعل الأزمات المتلاحقة، وفيروس كورونا المستجد.