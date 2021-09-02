خفيفة وسريعة التحضير.. سندوتشات مناسبة لوجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في الساعات الأولى من الصباح الباكر، عادة ما يبحث الكثيرون عن وجبات إفطار خفيفة وسهلة التحضير، قبيل الاستعداد لاستقبال يوم جديد بمهامه المختلفة، لذلك يستعرض «هن» خلال هذا التقرير، مجموعة من طرق تحضير السندوتشات الخفيفة داخل المنزل، عند إعداد وجبة الفطور، على طريقة الشيف شربيني، التي عرضها في برنامجه «الشيف»، على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تحضير سندوتش أومليت

مكونات سندوتش أومليت

بيض.

ملح.

فلفل.

زيت.

خس.

مايونيز.

عيش فينو.

طريقة تحضير سندوتش أومليت

- اخفقي البيض مع ملح وفلفل.

- ضعيه في طاسة بها زيت ساخن حتى ينضج.

- افتحي سندوتش فينو وضعي فيه خس مع مايونيز والبيض الأومليت وقدميه.

طريقة تحضير سندوتش بيض بالبسطرمة

مكونات سندوتش بيض بالبسطرمة

بيض.

بسطرمة.

ملح.

فلفل.

زيت.

عيش فينو.

طريقة تحضير سندوتش بيض بالبسطرمة

- اخفقي البيض جيدا، واخلطيه مع البسطرمة بعد تقطيعها.

- ضعيه في طاسة بها زيت ساخن على النار.

- قدميه في عيش فينو.

طريقة عمل سندوتش اللانشون والتركي المدخن

مكونات سندوتش اللانشون والتركي المدخن

شرائح لانشون.

تركي مدخن.

خيار.

خس.

جبنة كريمي.

خبز.

طريقة تحضير سندوتش اللانشون والتركي المدخن

- تدهن شرائح اللانشون والتركي بالجبنة الكريمي وتلف مع الخيار والخس.

- يوضع اللانشون والتركي في الخبز ويقدم السندوتش.

مكونات سندوتش بيض مقلي

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء للعجن.

رشة ملح.

6 بيضة.

جبنة رومي مبشورة.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير سندوتش بيض مقلي

- اخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والماء واعجنى.

- اتركي العجين لتتخمر لمدة 1/2 ساعة.

- قلبي البيض مع الملح والفلفل الأسود.

- ضيفي البيض على الزيت الساخن فى الطاسة.

- ضيفي مقدار من العجين.

- ضيفى الجبنة الرومى.

- قلبى العجين على الوجه الآخر، واثنى العجين وقدميه.