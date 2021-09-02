ما تأثير التقاعد المبكر على صحتك؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن التخلي عن التقاعد المبكر في السنوات اللاحقة للفرد، يمكن أن يساعد في تعزيز مهارات الإدراك والتفكير لديه.

ووجد الباحثون في جمعية ماكس بلانك الألمانية لتقدم العلوم، أن العمل حتى سن 67، عندما يتقاعد معظم الأمريكيين، يبطئ من تدهورهم المعرفي ويمكن أن يساعد في مكافحة أمراض مثل الزهايمر والأمراض الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبا على الوظائف الإدراكية للشخص، وفق ما ذكر روسيا اليوم.

ومن اللافت للنظر أن النتائج تظهر أن الشخص سيستفيد من العمل لفترة أطول، بغض النظر عن جنسه أو مستواه التعليمي أو مستوى تعقيد الوظيفة.

وقال المعد المشارك للدراسة، أنجيلو لورينتي، في بيان: "تشير دراستنا إلى أنه قد تكون هناك نتيجة مصادفة غير مقصودة للتقاعد المؤجل".

وتابع لورينتي: "في هذه الدراسة، نقترب من التقاعد والوظيفة المعرفية من منظور أن كليهما يقتربان من نهاية مسار طويل من الحياة".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم وظائف أكثر تعقيدا يشهدون انخفاضا أبطأ قليلا من أولئك الذين لديهم وظائف أقل تعقيدا.