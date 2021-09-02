السروال الجلدي يكتسي باللون البني هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يكتسي السروال الجلدي باللون البني في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجلدي البني يغازل هذا الموسم قوام المرأة من خلال القصة ذات الوسط العالي والأرجل المستقيمة، مشيرة إلى أنه يتسم بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يبدو أنيقا مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، والتي يتم فيها تنسيقه مع قطعة فوقية بنفس درجة اللون.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الجلدي البني مع قطعة فوقية تزهو باللون البرتقالي أو الأحمر.

ولإطلالة جادة تناسب العمل يمكن تنسيق السروال الجلدي البني مع قميص أبيض وبليزر يزدان بنقوش الكاروه، على أن تكتمل أناقة الإطلالة ببوت الكاحل (Ankle Boot).