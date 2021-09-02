«منه» تعيد تنشيط السياحة من خلال مبادرة «يا بلدنا يا حلوة» للأطفال: هدفي رفع الوعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استخدمت عملها كمذيعة وخبرتها بمجال الإرشاد السياحي في تنمية ثقافة الأطفال من سن 7- 13 سنة، ونشر الوعي الاثري والسياحي بينهم، وفكرت في كيفية تنشيط السياحة الداخلية من جديد، خاصة بعد أزمة كورونا.

« يا بلدنا يا حلوة» كان عنوان المبادرة التي حرصت من خلالها منة حجازي، كاتبه ومرشدة سياحية، مذيعة برنامج سنة أولى حضارة، على تقديم مبادرة مجانية من خلال برنامجها الإذاعي الذي تقدمه عبر إذاعة «قمر fm»، لرفع مستوى الوعي الثقافي والأثري والسياحي في مصر.

بدأ تنفيذ المبادرة على أرض الواقع أمس بمجموعة من الأطفال من داخل المتحف المصري: «النهاردة كان أول يوم في المبادرة وأطفال كتير استجابوا ليها بعد الإعلان عنها عبر الإذاعة، وأخص بالشكر دكتورة مروة عز الدين، أستاذ التاريخ والآثار بقسم الإرشاد لتلبية الدعوة بالمشاركة لرفع المستوى الثقافي والوعي الأثري والسياحي، وتقديم شهادات وهدايا رمزية للأطفال» حسب حديثها لـ«هٌن».

لم يأت اختيار «منه» هذه الفئة العمرية محط الصدفة بل جاء ذلك بعد تأليف كتابها عن السياحة وتركيزها على هذه الفئة العمرية؛ إذ أنه موجه للأطفال من المرحلة الدراسية رابعة ابتدائي: «المبادرة مجانية ولسه مكملين بأعداد أكبر في كل زيارة لمكان سياحي ومختارين الاطفال من سن 7 سنين لحد 13 سنة حتى تتناسب الأماكن الأثرية مع ما يقدم في المدرسة بمادة الدراسات الاجتماعية للأطفال».

اختتمت «منه» حديثها بتقديم الشكر لكل من ساعدها على إخراج هذه المبادرة إلى النور، وأبرزهم القائمين على إدارة المحطة الإذاعية سوزان يوسف ومروة يحيى، والفنان مصطفى قمر، القائم على المحطة، لتسليط الضوء على مبادرة «يا بلدنا يا حلوة»، التي انطلقت من خلال برنامج سنة أولى حضارة.