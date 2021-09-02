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طرق سريعة وبسيطة لتسوية البطاطا في الفرن.. «مش هتكلفك حاجة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طرق سريعة وبسيطة لتسوية البطاطا في الفرن

تحتاج البطاطا إلى التسوية الطويلة في الفرن، ما يزيد من حرارة المنزل، وتسحب الكثير من غاز البوتاجاز؛ لذا تبتعد بعض السيدات عن تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة تسويتها بسرعة في الفرن بأقل وقت، كما ذكر موقع «سي بي سي سفرة».

طريقة تسوية البطاطا بسرعة في الفرن

الشوي على البوتاجاز:

تغسل البطاطا جيدا للتخلص من الطين الملتصق بها.

تقشر وتقطع شرائح متوسطة السمك.

تشوى شرائح البطاطا في جريل شواء أو طاسة غير قابلة للالتصاق.

متابعة شواء وتشويح البطاطا حتى تتم التسوية.

إذا كانت كمية البطاطا كبيرة تستخدم صواني تسوية أسرع للكمية كلها.

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طريقة تحضير صينية البطاطا

تغسل البطاطا جيدا للتخلص من الطين الملتصق بها.          

توضع في ماء مغلي حتى تسلق.

توضع في ماء مغلي وتقشر وتهرس.                  

توضع في صينية وعليها لبن وسكر وجوز هند.

توضع صينية البطاطا في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يحمر وجهها ثم تقدم.

طريقة الشوي السريع في الفرن

تغسل البطاطا جيدا للتخلص من الطين الملتصق بها.

تقطع وتقشر البطاطا شرائح رفيعة.

يفرد ورق ألمونيوم في صينية الفرن وتوضع عليه شرائح البطاطا.

تدخل شرائح البطاطا في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة ثم تقلب.

يضاف السكر والقرفة على شرائح البطاطا خلال تسويتها في الفرن، وتتابع حتى تسوى وتقدم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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