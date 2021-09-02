مصممة من مركب كيميائي.. تفاصيل حقيبة درة في مهرجان فينيسيا الدولي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتنافسن نجمات الفن على الظهور بالإطلالات الأنيقة والمختلفة والتي عادة ما تلفت الأنظار إليهن، خاصة في المناسبات الرسمية الشهيرة، وهو ما جاء مؤخرًا، خلال مشاركة مجموعة من الفنانات العربيات في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الوقت الحالي.

إطلالة درة

وخلال فعاليات المهرجان الدولي، أطلت الفنانة التونسية درة، مرتيدة فستانًا أنيقًا، مصمم من الشيفون، باللون «البينك»، ومزين من الأمام وأكمام من الريش «تركواز»، مع تسريحة شعر انسيابية.

وخلال إطلالتها، ظهرت درة وهي حاملة حقيبة ذراعية، من تصميم ماركة الأزياء العالمية «dolcegabbana»، والتي جاءت مصممة بلونين مختلفين، يحملان الأحرف الأولى من الماركة الشهيرة.

تفاصيل حقيبة درة

ووفقًا للموقع الرسمي لماركة الأزياء العالمية، جاءت تلك الحقيبة الأنيقة ضمن مجموعة الأزياء الجديدة تحت اسم «Patchwork di Sicilia»، وهي مصممة يدويًا، من قبل حرفيين خبراء، قاموا بتصنيع وتجميع كل قطعة يدويًا بشكل كامل.

والحقيبة متعددة الاستخدامات، فضلا عن إدخال مجموعة من العناصر الفريدة في تصميمها الخارجي، والتي تمثلت في كل من، البوليستر، والقطن، والبولي إيثيلين، وبيثون مورلوس، والبوليستر المعدني، فيما صممت يد الحقيبة من المعدن المطلي بالنحاس الأصفر العتيق.

درة تتألق في جلسة تصوير جديدة.. تشبه الفراشة

وقبل أيام قليلة، شاركت «درة» متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بفستان «كت» «تركواز» اللون، منفوش من أسفل، ويشبه في تصميمه شكل الفراشة، مع تسريحة شعر على شكل «ذيل حصان» وماكياج بسيط.

إطلالة ياسمين صبري

وتشارك أيضًا الفنانة ياسمين صبري، في حضور فعاليات المهرجان السينمائي الدولي، إذ نشرت مجموعة من الصور خلال إطلالتها على السجادة الحمراء.

وظهرت «ياسمين»، بفستان طويل من اللون «الفوشيا»، مع ارتداء عقد ماسي من تصميم شركة المجوهرات العالمية «cartier» العالمية الشهيرة.