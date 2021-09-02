توقعات الأبراج اليوم 2-9-2021: مفاجأة للجدي.. ونصيحة للحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

سيطر على غضبك وتحدث مع الآخرين بهدوء وحكمة

الثور

تغيرات إيجابية على الصعيد الاجتماعي، تقضي وقتا رائعا مع الأصدقاء والعائلة.

الجوزاء

حان الوقت لتعبر للشريك عن مدى إعجابك به، ما يشعر به تجاه العلاقة بينكما.

السرطان

لديك رغبة في ترك العمل لفترة والسفر مع عائلتك، حاول التفكير جيدا.

الأسد

حاول الاهتمام بتنمية مهاراتك هذه الفترة، وفرصة سفر في الطريق إليك.

العذراء

يوم ملئ بالنشاط والرغبة في عيش روح المغامرة مع أصدقائك.

الميزان

اترك التفكير في الماضي وتذكر الأحداث المؤلمة، وفكر في مشاريعك المقبلة.

العقرب

حان الوقت لتغير نمط حياتك التقليدية، والبحث عن مغامرة جديدة.

القوس

يوم رائع على الصعيد العاطفي، تقضي وقت لا ينسي مع شريك حياتك.

الجدي

مفاجأة في الطريقك إليك، تشعرك بالسعادة والرضا.

الدلو:

تحتاج هذه الفترة لاكتساب أصدقاء جدد، والاهتمام بالحياة الاجتماعية أكثر من قبل.

الحوت

لا تتحدث كثيرًا عن أهدافك وأحلامك بالحياة.