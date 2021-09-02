أم «سجدة» تستغيث: استخرجوا 30 مغناطيس من معدتها واكتشفوا إصابتها بالسرطان: بتروح مني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة نحيلة لم يتخط عُمرها العامين، تنتظر والدتها مرور الأيام لتنمو أمام عيناها شيئًا فشيئًا، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، فما أن استطاعت «سجدة ناجي» ابنة الشرقية الزحف، إلا وارتكبت أمرًا كاد أن يؤدي بحياتها، فإهمال أسرتها وعدم متابعتها لحظة بلحظة تركها لمصير كارثي؛ إذ ابتلعت 30 قطعة مغناطيس في نهاية شهر رمضان الماضي.

ساعات بل أيام من الرعب والخوف على الفتاة، قبل أن ينجح فريق الأطباء بالمستشفى في استخراج قطع المغناطيس من معدتها؛ ليكتشفوا الكارثة الكُبرى وهي إصابة الطفلة بورم خبيث.

أشهر طويلة عانتها الطفلة مع السرطان دون رعاية بعدما رفضتها المستشفيات، فلم تجد أمامها سوى فراش غرفتها الذي أصبح مأواها الوحيد، وسط صرخات الألم، واستغاثات الأم: «رافضين يستقبلوها أو يعالجوها.. بنتي هتروح مني».

بلعت المغناطيس قبل العيد ومكنتش واخدة بالي

تؤكد سماح عبدالعاطي، والدة الطفلة سجدة، أن الواقعة تعود لشهر رمضان الماضي، بعدما ابتلعت طفلتها المغاناطيس خلال لهوها بالشارع والمنزل: «كنا في أواخر أيام رمضان وبدأت علامات التعب عليها، ترجيع، ونوم وخمول، ومش عارفة مالها، كشفتلها قالوا دي حرارة لكن الموضوع زاد جدًا فروحنا بيها للمستشفى».

صدمة اكتشفتها الأم فور وصولها للمستشفى وإجراء التحاليل والأشعة، بعدما أبلغها الأطباء أن هناك معادن بمعدة طفلتها، لا يمكن التعرف عليها إلا بالجراحة: «فتحوا بطنها، ولقوا فيها 30 مغناطيس، كانت البنت بتخرج تلعب قدام البيت وتجيب حاجات حلوة فيها معادن بيكسبوها وتحطها في بوقها تبلعها وأنا مباخدش بالي لحد ما تعبت».

نجاح العملية واكتشاف المرض الخبيث

نجاح الفريق الطبي فى قسم جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق في إنقاذ الطفلة لم يكن نهاية المطاف؛ إذ أنه خلال إنقاذ حياتها واستخراج الأجسام المعندية اكتشف الأطباء وجود ورم كبير الحجم بالحوض، فاستئصلوه على الفور: «جم يعالجوا حاجة اكتشفوا الأسوأ، البنت فيها ورم كبير، خدوه حللوه طلع خبيث ولازم يتعالج»، وفقًا لحديث الأم لـ«هُن».

المستشفيات ترفض استقبالها والطفلة تموت من الألم

ألم لا يحتمل تعيشه الطفلة منذ أكثر من 3 أشهر، بعدما رفضت مستشفيات علاج السرطان استقبالها: «قالولي مش هينفع طالما عملت عملية الاستئصال برة، طب كنت أعمل ايه! اسيبها بالورم، مانا مكانش في إيدي أي حاجة غير إني أنقذها».

عدم قدرة الأم والأب الذي يعمل عامل في مصنع بسكويت، جعلتهما عاجزين عن علاج طفلتهما: «السرطان بياكل فيها، عاوزين مستشفى تعالجها بدل ما تروح مننا، بقالها شهور الوجع مموتها».