ما هي الكسور الإجهادية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور كاسبر جريم إن الكسور الإجهادية (Stress Fractures) عبارة عن شقوق صغيرة في العظام تحدث نتيجة الإجهاد الزائد المتكرر على العظام.

وأوضح جراح العظام الرياضي الألماني أن الكسور الإجهادية تصيب بصفة خاصة الأشخاص، الذين يمارسون رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض، بسبب زيادة شدة التمرين على نحو مفاجيء وليس بشكل تدريجي، على سبيل المثال عند زيادة معدل تدريب الركض من مرتين إلى سبع مرات في الأسبوع.

وإلى جانب زيادة شدة التمرين على نحو مفاجيء يمكن أيضا أن ترجع الكسور الإجهادية إلى أسباب هرمونية أو إلى الوضعيات الخاطئة أو إمدادات الطاقة غير المتوازنة.

وغالبا ما يحدث الكسر الإجهادي في عظم مشط القدم وعظم الكعب وقصبة الساق والحوض وعنق الفخذ، ويمكن ملاحظته من خلال الشعور بألم في الموضع المصاب وحدوث تورم به وعدم القدرة على التحميل عليه.

وفي الحالات البسيطة يتم علاج الكسور الإجهادية من خلال العلاج التحفظي باتباع طرق الإسعافات الأولية وخاصة الراحة حتى التئام الكسر، وفي الحالات المتوسطة يتم تجبير الكسر.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة؛ حيث يتم تركيب شرائح ومسامير، علما بأن العلاج يستلزم التوقف عن ممارسة الرياضة لعدة أشهر.