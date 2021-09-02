ماذا تعرف عن فقدان الشهية الرياضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فقدان الشهية الرياضي (anorexia athletica) يندرج ضمن اضطرابات الأكل، موضحا أنه يتصف بالممارسة القهرية والمفرطة للتمارين للإحساس بالسيطرة على الجسد.

وأضاف المركز الألماني أن فقدان الشهية الرياضي يتصف أيضا بالسلوك المهووس بالسعرات الحرارية والدهون والوزن، كما يستند تقدير الذات على الأداء البدني.

وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بفقدان الشهية الرياضي في انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالإعياء والإنهاك وضعف التركيز والدوار والعصبية وسرعة الاستثارة وكثرة التعرض للإصابات والاحتياج إلى وقت أطول للاستشفاء بين الوحدات التدريبية والمنافسات، بالإضافة إلى اضطرابات الدورة الشهرية لدى المرأة الرياضية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن علاج فقدان الشهية الرياضي من خلال العلاج السلوكي المعرفي؛ حيث إنه يساعد المريض على إدراك أن عاداته في الأكل والتمارين الرياضية تضر به، ومن ثم يتعلم المريض كيفية الحفاظ على التوازن بين ممارسة الرياضة وتناول السعرات الحرارية، التي يحتاج إليها جسمه.