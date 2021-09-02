الامارات | محامي بريتني سبيرز: على والدها التخلي فوراً عن الوصاية

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي بريتني سبيرز: على والدها التخلي فوراً عن الوصاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محامي المغنية الأميركية الشهيرة بريتني سبيرز، إنه ينبغي على والدها أن يتخلّى على الفور عن دوره كوصي على شؤونها. واتهم ماثيو روزينجارت، محامي نجمة البوب، والدها جيمي سبيرز بمحاولة رهن تخليه عن الدور الذي يضطلع به منذ 13 عاماً بدفع نحو مليوني دولار أتعاباً لمحاميه وخبراء يتعاملون مع وسائل الإعلام.

وقال روزينجارب في محكمة لوس أنجلوس العليا، الاثنين الماضي: «بريتني سبيرز لن تخضع للابتزاز». وأضاف «محاولة السيد سبيرز السافرة مقايضة التخلي عن دوره بالحصول على نحو مليوني دولار، علاوة على الملايين التي جناها بالفعل هو ومعاونوه من ثروة السيدة سبيرز لن تُكلل بالنجاح».

وكان جيمي سبيرز أعلن، وللمرة الأولى، أخيراً، أنه سيتخلى عن السيطرة على ثروة ابنته البالغة 60 مليون دولار لأنه لا يعتقد بأن معركة علنية بشأن الوصاية ستكون في صالحها. لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال إنه يريد أولاً الحصول على أتعاب محاميه الذين وافقت عليهم المحكمة. وتدفع بريتني بموجب قواعد الوصاية جميع التكاليف التي تتحملها هي والآخرون.

وذكر روزينجارت في بيان «بعد أن أقر السيد سبيرز أخيراً بأن وصايته يجب أن تنتهي، فإنه ملزم بالتخلي عنها دون شروط ودون السعي لانتزاع أي شيء آخر من ابنته. وفي الواقع، ينبغي للسيد سبيرز التنحي (عن دوره) الآن وإذا لم يفعل، فلابد لهذه المحكمة أن تعلق دوره في 29 سبتمبر». والجلسة التالية مقررة في 29 الجاري.

ويتحكم جيمي سبيرز في شؤون ابنته منذ معاناتها مشكلة نفسية عام 2008. وتسعى نجمة البوب منذ شهور للتخلص من وصاية والدها عليها وترفض الغناء مجدداً ما دام قائماً على شؤونها.

• ماثيو روزينجارت أكد أن «بريتني لن تخضع للابتزاز».

• والد النجمة: أريد أولاً الحصول على أتعاب المحامين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news