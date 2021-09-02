الامارات | محمد عساف ينضم إلى مشاهير «مدام توسو دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف ينضم إلى مشاهير «مدام توسو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجسّم شمعي يمثل «محبوب العرب»، انضم المطرب الفلسطيني محمد عساف إلى قائمة المشاهير لدى متحف الشمع مدام توسو دبي، الوجهة الترفيهية العالمية.

والتقى محمد عساف للمرة الأولى بالمجسّم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع «مدام توسو» و«عين دبي».

ويعد عساف أول المشاهير الذين كشف عن مجسمهم داخل واحدة من الـ48 مقصورة الفاخرة لـ«عين دبي»؛ أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً في السماء، وتقع بجوار «مدام توسو دبي».

من جهته، أعرب محمد عساف عن سعادته بالمجسم الذي يمثله، مضيفاً: «اليوم هو خاص جداً.. ويسعدني أن يكون المجسم الخاص بي موجوداً في هذه الوجهة بجانب كبار شخصيات. ولقد انبهرت بمدى التشابه الكبير بين المجسم وبيني، وأتطلع قريباً لزيارة الجميع لـ(مدام توسو دبي) لرؤيته».

وينبض المجسم الشمعي لعساف بالحياة بأدق التفاصيل؛ إذ بُذل قدر كبير من الجهد في تصميمه من قِبل أمهر النحاتين لدى «مدام توسو» الذين سافروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن؛ لتوثيق 500 من أدق القياسات، إذ أمضوا ثلاثة أشهر في تصميم ونحت ذلك المجسم الشمعي بمهارة، والقيام بتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية خصلة تلو الأخرى، حسب بيان الوجهة الشهيرة.

وسيحتل المجسم الشمعي لـ«محبوب العرب» موقعاً متميزاً بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، حيث تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة.

من جهتها، قالت مدير عام «مدام توسو دبي»، ساناز كولسرود: «سعداء بتقديم المجسم الشمعي الثاني لنا في الشرق الأوسط، في لمحة تشويقية من سحر الترفيه الاستثنائي الذي ستقدمه (مدام توسو) للزوار».

وأضافت «محمد عساف صاحب لقب محبوب العرب.. نجم حقيقي في العالم العربي. ونود أن نشكر (عين دبي) شريكتنا في هذا الموقع وجارتنا على جزيرة (بلوواترز) لمنحنا هذه الفرصة لاستضافة الحدث الخاص في وجهتها الترفيهية».

وتحتضن جزيرة «بلوواترز» وجهة الفن والمشاهير «مدام توسو دبي» التي تُعد التجربة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي وواحدة من أشهر وأكثر مناطق الجذب الترفيهية المرتقبة في الإمارات. ومن المقرر أن تفتح أبوابها للزوار في وقت لاحق، إذ ستوفر تجربة ترفيهية تفاعلية تمنح الزوار فرصة استثنائية لالتقاط الصور التذكارية بجانب المشاهير المفضلين لديهم، وقضاء أمتع الأوقات في عالم الأضواء والشهرة الساحر بصحبة 60 نجماً عالميّاً، بما في ذلك 16 من أحدث التماثيل الشمعية التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي، بمن في ذلك بلقيس، ومايا دياب، ونانسي عجرم.

• محمد عساف:«انبهرتُ بمدى التشابه الكبير بين المجسّم وبيني، وأتطلع إلى زيارة الجميع لـ(مدام توسو دبي) لرؤيته».

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