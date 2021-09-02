الامارات | صحة.. الإجهاد الزائد المتكرر يهدّد العظام

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. الإجهاد الزائد المتكرر يهدّد العظام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جراح العظام الرياضي الألماني، الدكتور كاسبر جريم، إن الكسور الإجهادية عبارة عن شقوق صغيرة في العظام تحدث نتيجة الإجهاد الزائد المتكرر عليها.

وأوضح أن الكسور الإجهادية تصيب بصفة خاصة الأشخاص الذين يمارسون رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض، بسبب زيادة شدة التمرين على نحو مفاجئ وليس بشكل تدريجي، على سبيل المثال عند زيادة معدل تدريب الركض من مرتين إلى سبع مرات في الأسبوع.

وإلى جانب زيادة شدة التمرين على نحو مفاجئ، يمكن أيضاً أن ترجع الكسور الإجهادية إلى أسباب هرمونية، أو إلى الوضعيات الخاطئة، أو إمدادات الطاقة غير المتوازنة.

وغالباً ما يحدث الكسر الإجهادي في عظم مشط القدم وعظم الكعب، وقصبة الساق والحوض وعنق الفخذ، ويمكن ملاحظته من خلال الشعور بألم في الموضع المصاب، وحدوث تورم به وعدم القدرة على التحميل عليه، وفي الحالات البسيطة يتم علاج الكسور الإجهادية من خلال العلاج التحفظي، باتباع طرق الإسعافات الأولية، خصوصاً الراحة، حتى التئام الكسر، وفي الحالات المتوسطة يتم تجبير الكسر.

وفي الحالات الشديدة يُلجأ إلى الجراحة، إذ تركب شرائح ومسامير، علماً بأن العلاج يستلزم التوقف عن ممارسة الرياضة لأشهر عدة.

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