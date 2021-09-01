أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم: «زرارين» هما سر نجاحي لمدة 30 سنة.. «الأول أسفل قدمه والثاني عند ركبته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إنه في كل مرحلة من مراحل الحياة التي نجح فيها واجه قبلها بعض الصعوبات، مشددًا على أن ذلك حدث حتى في حياته الخاصة، موضحًا أنه عندما أراد الزواج تقدم لفتاة من نفس محافظته، وبعد أن وافق والدها عاد ورفض مرة أخرى، فشعر بالضعف قليلًا، ولكنها تمسكت به وعاشا حياة جيدة، معقبًا: «أنا ممتن لها، وأعتبرها مثل أمي».

مشكلة قبل العمل في الإذاعة

وأضاف «عبد السلام»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، اليوم الأربعاء، أنه عندما بدأ في العمل الإذاعي وجد مشكلة أمامه، وهي أن المكتب الموضوع عليه الميكروفون يوجد عليه مفتاحين «زرارين»، أحدهما يضغط عليه عند حدوث مشكلة ما، والآخر لطلب الفني في حالة حدوث مشكلة، فطلب من المهندس المسؤول أن يضع المفتاح الأول أسفل قدمه، والثاني عند ركبته، مشددًا على أن والده علمه ألا يوجد مستحيل وأن الشخص إذا عمل في عمل ما لا بُد أن يُهيئ لنفسه سبل النجاح.

وأوضح أن المهندس وضع له المفتاحين في المكانين اللذين طلبهما، ويعمل بهذه الطريقة منذ 30 عامًا دون أي مشكلات، لافتًا إلى أنه المذيع الوحيد الذي يستخدم هذه الطريقة.

رسالة إلى ذوي الهمم

ووجه رسالة إلى كل ذوي الهمم: «عليك أنت تنصر نفسك لأنه إذا لم تنصر نفسك لن ينصرك الناس، وأن تعلم أن الطريق طويل ولكن به مناطق للنجاح والإبهار»، كما وجه رسالة أخرى إلى الآباء والأمهات وهي: «استخرجوا قدرات أبنائكم لأنهم لديهم قدرات عظيمة جدًا»، ووجه أيضًا رسالة ثالثة إلى الدولة التي أولت ذوي الهمم اهتمامًا جميلًا جدًا، وفي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خُصص عام 2018 ليكون عام ذوي الهمم، وصدر قانون ذوي الهمم والذي يعتبر طفرة في حياتهم، إضافة إلى اهتمامه الشخصي بذوي الهمم.