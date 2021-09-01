لربات البيوت.. طرق سهلة لتنظيف زجاج الفرن والبوتاجاز للحفاظ على لمعانه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه بعض السيدات أزمة تنظيف «زجاج الفرن» الذي تتراكم الدهون عليه وبقايا الطعام المتناثرة على غطاء البوتاجاز الزجاجي، ويؤدى هذا إلى ضياع شكل البوتاجاز وإفقاده لمعانه، لذلك نقدم أسهل طريقة لتنظيف زجاج الفرن دون فك، كما جاءت على موقع سي بي سي سفرة.

طرق بسيطة لتنظيف زجاج الفرن والبوتاجاز

ينظف باب الفرن وهو بارد وكذلك زجاج غطاء البوتاجاز.

توزيع نصف كوب من الخل الأبيض غير مخفف على زجاج الفرن والبوتاجاز.

يترك على زجاج الفرن والبوتاجاز نصف ساعة.

يفرج زجاج الفرن والبوتاجاز بليفة بها صابون أطباق سائل لمزيد من توزيع الخل لإزالة الدهون المتحجرة على الزجاج.

يمسح زجاج الفرن والبوتاجاز بفوطة مبللة بالماء لإزالة الصابون وتكرر الخطوة ليعود الزجاج نظيف ولامع.

طريقة سهلة لتنظيف جوانب الفرن

خلط مكون من ربع الخل الأبيض ومعلقة بيكربونات وربع كوب ماء 2 معلقة كبيرة صابون مواعين سائل.

تخلط كل المكونات السابقة في زجاجة بخاخة وترج جيدا لتمام الدمج.

يرش الخليط على جوانب البوتاجاز والجزء الخارجي بالليفة.

تمسح جوانب البوتاجاز بفوطة مبللة بالماء لإزالة الصابون وتكر الخطوة حتى يعود البوتاجاز نظيفا ولامع.

نصائح تنظيف جوانب وزجاج الفرن والبوتاجاز

الابتعاد عن تنظيف الفرن والبوتاجاز في الخطوات السابقة إلا عندما يبرد تماما حتى لا يتسبب الماء في انفجار الزجاج.

لا يترك الصابون وخليط التنظيف على جوانب البوتاجاز ساعات طويلة حتى لايصدأ ويفقد لمعانه.

للحفاظ على نظافة جسم البوتاجاز الخارجي يمسح بفوطة مبللة بماء وصابون وقطرات خل أبيض لازالة أي بقع وبقايا طعام.