لم تشاهدها من قبل.. دينا داش تنشر صورا جديدة من حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ زفافها في مارس الماضي، باتت دينا داش البلوجر الشهيرة وشقيقة الفنان الشاب أحمد داش، محط اهتمام أنظار العديد من الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الذي تحرص الأولى على التواجد به بصورة مستمرة، ومشاركة متابعيها أحدث اخبارها وإطلالتها المختلفة، فضلا عن المواقف الرومانسية والطريفة أيضًا التي تجمعها بزوجها.

لقطات جديدة من زفاف دينا داش

على الرغم من مرور ستة أشهر من زواجها، إلا أن «دينا» شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة التي لم تنشر من قبل، خلال خضوعها لجلسة تصوير زفافها.

بكاء وسعادة

خلال الصور، ظهرت دينا داش، خلال لحظات تأثرها الشديدة، وانغمار دموع فرحتها عند رؤية زوجها، للوهلة الأولى عند لحظة الـ«first look».

وأرفقت «دينا»، على الصور تعليقًا بالإنجليزية، قالت خلاله: «لبعض الأسباب، تلقيت ألبومات صور حفل زفافي ليلة أمس، لكنني لا أتذكر لحظات البكاء، فقط أتذكر الضحك بشكل هيستيري عند أول نظرة».

دينا داش تسترجع ذكريات المراهقة مع زوجها

في يونيو الماضي، نشرت البلوجر الشهيرة، عبر خاصية القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعتها بزوجها خلال مرحلة دراستهما بالمدرسة، استرجعت من خلالها فترة مراهقتهما.

وفي الصورة ظهرت دينا داش، بملامح طفولية برفقة زوجها والفنانة الشابة داليا شوقي، وزميلة أخرى لهم، وهم مرتدين الزي المدرسي، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «عدوا 9 سنين، يا إلهي».

تفاصيل زفاف دينا داش

في الأول من مارس الماضي، احتفلت دينا داش بزفافها في حفل كبير، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إذ أطلت خلاله بفستان «كاب» أبيض اللون، مكشوف الظهر، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، جاء أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.