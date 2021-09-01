بمناسبة انطلاق الموقع.. عروض وخصومات على الهواتف في أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وفي التقرير التالي، يستعرض "الخليج 365"، أبرز عروض الهواتف، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لأمازون مصر.

ماركة ابل

- ايفون 12 برو ماكس:

256 جيجابايت وذاكرة رام 6 جيجابايت، لونه أزرق.

بسعر 21,499.00 جنيه.

- ايفون اكس اس ماكس:

بخاصية فيس تايم، 64 جيجابايت، 4G LTE، لونه فضي، 4 جيجابايت ذاكرة الرام، شريحة اتصال واحدة وشريحة مدمجة.

السعر12,200.00 جنيه.

الخصم: 5,577.00 جنيه (31%).

- ايفون 11 برو :

يتميز بخاصية فيس تايم، 256 جيجا، 4 جيجا رام، الجيل الرابع ال تي اي، لونه أخضر داكن، شريحة واحدة و شريحة الاتصال الإلكتروني.

السعر:16,590.00 جنيه

الخصم:560.00 جنيه (3%)

ماركة نوكيا

- نوكيا 30 :

بشريحتين اتصال، شاشة 2.4 بوصة، 16 ميجابايت، 8 ميجابايت، شبكة الجيل الرابع ال تي اي، متوفر باللوني الأسود والأحمر.

بسعر 755.00 جنيه.

- نوكيا 110:

شاشة مقاس 1.77 بوصة، الجيل الثاني، 4 ميجابايت رام، لونه أسود.

السعر: 425.00 جنيه

ماركة هواوي

- هواوي نوفا 7:

مزود بشريحتين اتصال، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، 8 جيجابايت رام، 5G، باللون الأرجواني.

السعر:6,699.00 جنيه.

الخصم:200.00 جنيه (3%).

- هواوي Y9p :

بشريحتين اتصال، 64 جيجابايت، RAM،4G LTE، لونه أسود.

السعر: 3,999.00 جنيه.

- هواوي Y7a:

بشريحتي اتصال، 128 جيجا، 4 جيجا رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي، اللون ذهبي.

ماركة سامسونج

- سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا:

بشريحتين اتصال، شاشة مقاس 6.9 بوصة، 256 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع ال تي اي، بطارية 4500 مللي امبير في الساعة، برونزي اللون.

السعر:15,999.00 جنيه.

الخصم:957.99 جنيه (6%).

- سامسونج جالاكسي A12:

شاشة مقاس 6.5 بوصة، يتمتع بوجود شريحتين اتصال، 128 جيجابايت، ذاكرة رام 4 جيجابايت، 4G LTE، اللون أزرق.

السعر:2,749.00 جنيه.

الخصم:150.00 جنيه (5%).

- سامسونج جلاكسي A22:

بشريحتين اتصال، شاشة مقاس 6.4 بوصة، 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي، اللون أسود.

السعر:3,649.00 جنيه

ماركة أوبو:

- اوبو A15:

بشريحتين اتصال، 6.52 بوصة، 3 جيجا رام، 32 جيجا، 4G LTE، أبيض اللون.

السعر:2,399.00 جنيه.

- اوبو رينو 5:

الجيل الخامس بشريحتي اتصال، 128 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، اللون فضي.

السعر:7,223.79 جنيه

- اوبو A93 :

بشريحتين اتصال، ذاكرة 128 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، 4G LTE، لونه أبيض ميتاليك.

السعر:4,475.00 جنيه.

- اوبو رينو 3:

128 جيجا رام 8 جيجا، لونه أسود.

السعر:5,999.00 جنيه.