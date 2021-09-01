تبدأ من 334 جنيها.. عروض الأجهزة الكهربائية في أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعلنت أمازون اليوم إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وفي إطار ذلك يستعرض "الخليج 365"، أبرز عروض الاجهزة الكهربائية وفق ما أورد في الموقع الرسمي لأمازون مصر.

-ماركة فريش:

مروحة فريش 12 بوصة لونها أبيض، 12 بوصة، 20 فولت، 60 واط، موتور 3 سرعات، بسعر 334.00 جنيها.

مروحه ستاند، 240 فولت، 3 سرعات للمروحة، لونها أسود، بسعر 785.00 جنيها.

بوتجاز، لون فضي، 5 شعلة، ذاتي الاشتعال، بدون حوامل زهر، ومروحة فرن، بسعر 3,643.00 جنيها.

سخان مياه غاز 6 لتر من فريش ، لونه فضي، بسعر 1,165.00 جنيها.

تليفزيون ال اي دي اتش دي 32 بوصة مع ريموت كنترول من فريش، لونه أسود، بسعر 3,190.00 جنيها.

مكيف هواء 120 سم من فريش، لونه أبيض، قوة المحرك 65 وات

-شارب:

تكييف سبليت انفرتر بارد وساخن بتقنية بلازما كلاستر من شارب، 1.5 حصان، لونه فضي، بسعر 9,649.00 جنيها.

ثلاجة نوفروست 2 باب من شارب، لونها أسود، بسعر 8,002.80 جنيها.

تلفزيون شارب، بقياس 40 إنش، لونه أسود، بسعر 5,999.00 جنيها.

غسالة ملابس فل اوتوماتيك من شارب، لونها أسود، بسعر 6,675.00 جنيها.

ميكروويف شارب 20 لتر، 800 وات، لونه فضي، بسعر 1,750.00 جنيها.

-سامسونج:

تليفزيون سمارت ال اي دي 65 بوصة مع ريسيفر مدمج من سامسونج، لونه أسود، بسعر 12,999.00 جنيها.

ميكروويف سامسونج 40 لتر، لونه أسود، بسعر 4,216.00 جنيها.

مكنسة كهربائية اسطوانية بدون أكياس، لونها أزرق، بسعر 2,094.00 جنيها.

-ال جي:

غسالة ال جي بمحرك ستانلس ستيل، لونها رصاصي بسعر 11,900.00 جنيها.

تكييف هواء سبليت انفرتر بنظام تبريد / تدفئة 2.25 حصان من ال جي، بسعر 12,999.00 جنيها.

ثلاجة من ال جي بتصميم انتسا فيو الباب في الباب تضم 4 ابواب لونها فضي ، بسعر 13,990.00 جنيها.

غسالة ملابس معدن بشاشة عرض ال اي دي فيفاتشي من ال جي 8 كجم، لونها فضي، بسعر 9.279 جنيها.

تلفزيون ال جي 43 بوصة عالي الدقة مع رسيفر عالي الدقة، بسعر 5,950.00 جنيها.

ثلاجة ال جي، 27 قدم، لونها فضي، بسعر 31,899.00 جنيها.

-توشيبا:

غسالة فوق اوتوماتيك مع طلبمة من توشيبا، 8 كجم ، لونها أبيض، بسعر 3,699.00 جنيها.

تليفزيون سمارت 65 بوصة 4K مع ريسيفر مدمج من توشيبا، لونه أسود، بسعر 11,195.00 جنيها.

مروحة عمودية كهربائية من توشيبا، لونها أحمر، بسعر 1,399.00 جنيها.

ثلاجة نوفروست 2 باب بمقبض دائري من توشيبا، 378 لتر، لونها فضي، بسعر 8,325.00 جنيها.