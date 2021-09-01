مجوهرات ونظارة بآلاف الجنيهات.. ياسمين صبري تستعرض إطلالتها في إيطاليا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة كبيرة من النشاط والتفاعل تعيشهما الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ تحرص دائما على مشاركة متابعيها، أحدث صورها وإطلالتها، خاصة خلال رحلاتها خارج مصر في الفترة الحالية.

فستان فوشيا

على مدار الساعات القليلة الماضية، استعرضت «ياسمين»، أحدث إطلالتين لها، خلال تواجدها في مدينة «فينسيا» الإيطالية، إذ ظهرت خلالهما وهي على متن «يخت»، بفستانين مختلفين.

تفاصيل الإطلالة الأولى

فستان وحذاء ياسمين صبري

ظهرت «ياسمين» خلال الإطلالة الأولى، بفستان «نص كم» طويل، ذي بطانة شفافة، من تصميم ماركة «dior» وحذاء من أزياء الشركة ذاتها، «أوف وايت» اللون ذو كعب عال، من تصميم ماركة، واللذين تصل أسعارهما إلى آلاف الجنيهات وفقًا للأسعار المتعارف عليها للماركة العالمية عبر منصات البيع والشراء.

نظارة ياسمين صبري

نظارة شمس سوداء اللون من ماركة «chanel» العالمية، إذ بلغ سعرها 560 دولارا، أي نحو ما يقرب من 9 آلاف جنيه مصري.

تفاصيل الإطلالة الثانية

فيما ظهرت الفنانة خلال إطلالتها الثانية، بفستان طويل باللون «الفوشيا»، مع ارتداء عقد ماسي من تصميم شركة المجوهرات العالمية «cartier» العالمية الشهيرة.

تزيد عن 100 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو

منذ يومين، استعرضت الفنانة ياسمين صبري، إطلالة أنيقة لها أثناء تواجدها في مدينة مونت كارلو الساحرة، بولاية موناكو الفرنسية، التي ظهرت خلالها بفستان قصير أسود اللون، محدد بحزام من منطقة الوسط، بحمالات عريضة، مع حقيبة من اللون الأصفر، وسليبر أبيض في أسود لبني، ولمت شعرها في «لو بان»، لتحير ياسمين صبري جمهورها، وسط تساؤلات عن تفاصيل ملابسها وأسعارها.

تفاصيل وأسعار ملابس ياسمين صبري

جاء السليبر الذي ارتدته ياسمين صبري، من ماركة «كرستيان ديور»، موديل DWAY SLIDE Blue Dior Embroidered Cotton، الذي يُباع عبر مواقع الإنترنت بحوالي 264 دولارا، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.

حقيبة ياسمين صبري

فيما جاءت حقيبة «ياسمين» من ماركة «بيكابو»، وتباع الحقيبة على مواقع عبر الإنترنت، ويصل سعرها إلى 4400 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 70 ألف جنيه مصري.

فستان ياسمين صبري

أما الفستان كان من تصميم «دولتشي آند جبانا»، من موديل Band Flared Denim Dress، والفستان قصير منفوش مفتوح من منطقة الصدر، ويباع عبر مواقع أونلاين، وسعره بالدولار هو 1754، أي ما يعادل حوالي 27 ألفا و500 جنيه مصري.