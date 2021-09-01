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وجبات متكاملة.. أكلات مناسبة للغداء الدايت سهلة التحضير في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة سيزر دايت

خلال وجبة الغداء يحرص الكثير من الأشخاص ممن يتبعون أنظمة الدايت للبحث عن أكلات صحية، يسهل إعدادها داخل المنزل، تُشعرهم بالشبع، وتوفر لهم العناصر الغذائية المتكاملة، لذلك يرصد «هن»، خلال هذا التقرير، مجموعة من الأطعمة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، على طريقة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير دجاج دايت

4 صدور دجاج بدون عظم وجلد.

ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صويا صوص.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

ملح.

فلفل أسود.

زيت عباد الشمس.

طريقة تحضير دجاج دايت

ضعي عصير الليمون والجنزبيل البودر والثوم البودر في بولة واخلطيهم ببعض.

أضيفي الصويا صوص والملح والفلفل وضعي الفراخ في التتبيلة واتركيها 3 ساعات في الثلاجة.

ضعي الفراخ في طاسة الجريل الساخنة واتركيها تأخذ لونا.

ضعيها في الصينية وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

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سلطة سيزر دايت

مقادير سلطة سيزر دايت.

صدور الدجاج.  

زبادي.  

أنشوجة مهروسة.  

ثوم بودرة.  

ثوم مفروم.  

خل.  

عسل أبيض.  

خس.  

عيش توست.  

جبنة بارميزان.

زيت زيتون.

زعتر.

عصير ليمون.

ملح – فلفل.   

طريقة تحضير سلطة سيزر دايت

افرمي الثوم مع الأنشوجة مع الخل والزبادي.

قطعي صدور الدجاج شرائح وتبليها بالملح والفلفل وعسل النحل والزبادي ورشة زعتر وعصير ليمون.

قطعي العيش التوست شرائح ورصيه في صينية فرن حتى يتحمص.

في طاسة بها قليل من زيت الزيتون حمري شرائح الدجاج.

قطعي الخس وضعي عليه شرائح الدجاج وصبي الصوص ورشي على وجه الطبق جبنة بارميزان. مبشورة وقدميه مع العيش المحمص.

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خضار على الطريقة الصينية للدايت 

مقادير خضار على الطريقة الصينية للدايت  

جزر.

كوسة.

بروكلي.

كرنب أبيض.

بصل أخضر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة جنزبيل طازج مفروم.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة صويا صوص فاتح.

نصف ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ملح.

فلفل أسود.

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طريقة تحضير خضار على الطريقة الصينية للدايت

يوضع الثوم والجنزبيل مع الزيت على النار ثم يضاف الجزر.

تضاف الكوسة والكرنب والبصل الأخضر والبروكلي.

يضاف الخل وزيت السمسم والصويا صوص والعسل والملح والفلفل ثم يقدم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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