تزوجني بدون مهر.. حملة بنات لبنان تؤيدها المصريات: تعبنا من رعب الـ30

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فكرة خرجت من لبنان بهدف حل مشكلة اجتماعية تتعلق بالزواج، لتلقى الفكرة قبولا وتأييدا من بعض الفتيات اللاتي قررن السير على نفس النهج وتأييد تلك الفكرة، تصدرت حملة وهاشتاج بعنوان «تزوجني بدون مهر» موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أطلقتها مجموعة من الشابات في لبنان، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة في منطقة الساحل اللبناني.

لبنانيات يطلقن حملة تزوجني بدون مهر لمكافحة العنوسة

ولم يقتصر الاقتناع بالحملة على الفتيات اللبنانيات فقط بل لاقت إقبالا من بعض الفتيات في دول مختلفة على رأسها مصر، وشاركن في الحملة بلغتهن فتصدرت هاشتاجات «تزوجني بلا مهر» و«تزوجني من دون مهر».

تقول رضوى خالد، 31 عامًا، إنها تتعاطف بشكل كبير مع سلوك الفتيات في لبنان خاصة بسبب زيادة نسبة العنوسة، وإلحاح بعض الأسر على الفتاة بضرورة الزواج حتى لا يطلق عليها لقب «عانس».

فتيات يهربن من رعب الـ30 بالتنازل عن المهر

وأضافت أثناء حديثها لـ«هُن»، إنها تواجه نفس المأساة مع أسرتها بعد تجاوز سن الثلاثين دون زواج: «إصرار غريب من أهلي إني لازم أتجوز وكأن حياتي مفيهاش أي حاجة مهمة غير الجواز»، مؤكدة أنها كانت ترفض في البداية الزواج من أشخاص غير مناسبين «لكن دلوقتي أي عريس هوافق عليه وهقدم تنازلت علشان الجوازة متوقفش».

ولم تكن «رضوى» وحدها المؤيدة للفكرة التي لاقت إعجاب سوسن طه، 29 عامًا، فلم يحالفها الحظ بالزواج أو التقدم لها طيلة هذه الفترة، مما أصابها بالإحباط بالإضافة إلى نظرة المجتمع لها التي لم تعد تتحملها، «صعب على أي بنت إنها تتحمل فكرة تأخير الزواج خاصة في مجتمعنا اللي بتكتر في الأسئلة ليه متجوزتش لحد دلوقتي علشان كده أنا أؤيد الفكرة لتسهيل إجراءات الزواج على العريس وتخفيف الأعباء المادية».

«المهر بقى من العادات القديمة اللي لازم نخلص منها»، بهذه العبارة أيدت ريم سالم، 27 عامًا، الفكرة التي لاقت إعجابًا بسبب شجاعة الفتيات وخروجهن عن المألوف وعدم النظر لنظرة المجتمع لهن، «المهر مش من الحاجات الأساسية في الزواج واللي بسببه جوازات كتير بتبوظ ومبتكملش».