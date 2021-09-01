«جبر السواحل».. 8 معلومات عن الفتاة التي قبل رأسها تامر حسني: تحدت التنمر بالتفوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بدء موسم حفلات الصيف لنجوم الغناء، خاصة التي تُقام على مسارح الساحل الشمالي، يتصدر كل منهم محركات البحث والتريندات بشكل أو بآخر، ربما لواقعة مثيرة حدثت في الحفل، أو لسوء التنظيم، أو لحضور بعض الشخصيات العامة، وأحيانا حتى بسبب بعض الوقائع التي تُثار على خشبة المسرح.

وخلال الساعات الماضية، تصدر الفنان تامر حسني، تريندات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب تقبيل رأس فتاة من مرضى البهاق، خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، إذ هاجمه البعض لحرمانية ملامسته لها، واعتبر آخرين الموقف، بمثابة «جبر خواطر»، ودشنوا هاشتاج يدعم فكرتهم.

ورغم مرور أيام على انعقاد الحفل، إلا أن صورة الفنان مع إحدى الفتيات، التي تدعى لوجينا صلاح، كانت سببًا لعودة الحديث عن تامر حسني، وحفلته في الساحل، حيث ظهر وهو يقبل رأسها، والأخيرة توثق تلك اللحظة بصورة سيلفي، بينما التقطت الكاميرات صورا للمشهد، تدوالت بشكل واسع، مع تعليق: «جبر السواحل» .

وعلى الفور أصبح هاشتاج «جبر السواحل»، الأكثر تداولا على موقع «فيسبوك»، مصحوبة بصورة تقبيل تامر حسني لرأس الفتاة، وسط تساؤلات عن هوية الفتاة.

من صاحبة الصورة؟

تعود الصورة إلى الموديل والبلوجر الشهيرة لوجينا صلاح، إحدى أشهر مُحاربي مرض البهاق، التي قررت محاربته بالعزيمة والتحدي، بل وإثبات الذات من خلال العمل والشهرة، عقب سنوات من التنمر، التي واجهتها بسبب مرضها.

معلومات عن لوجينا صلاح

- أُصيبت بمرض مناعي منذ طفولتها، وتبعه العديد من الأمراض.

- عانت من مرض «الصدفية»، وتبعه «البهاق» المتسبب في تغير لون الجلد.

- قررت دراسة فن المكياج، لتصبح واحدة من أشهر خبراء التجميل.

- مارست العديد من الألعاب الرياضية، أبرزها كرة اليد والسباحة والتزلج على الجليد.

- قررت مواجهة المجتمع والتنمر، ورفض المكياج والظهور ببقع البهاق.

- عينت مراسلة لقناة أبو ظبي في 2019.

- شاركت في إعلان إحدى البنوك، بكليب «أنت استثنائي» في شهر رمضان 2020.

- أشارت إلى إن إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي أدت بطولتها الفنانة الشابة جميلة عوض، كانت تسلط الضوء على حياتها.