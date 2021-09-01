أسعار تبدأ من 29 جنيها.. عروض ملابس النساء في أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وفي إطار ذلك يستعرض "الخليج 365"، أبرز عروض ملابس النساء، وفق ما أورد في الموقع الرسمي لأمازون مصر.

ماركة ريفين:

- بلوزة برقبة دائرية، لونها أرجواني، مقاس M، بسعر 29.99 جنيه.

- بنطلون جينز باللون الغامق، بقصة ضيقة، مقاس 29، بسعر 69.99 جنيه

- تيشرت برقبة دائرية وأكمام قصيرة، متوفر باللوني الأزرق والأبيض، مزين بقلب كروشيه وسوستة من الخلف، بسعر 99.99 جنيه.

- تيشيرت بقصة مريحة مطبوع برقبة، لونه زيتي بسعر 99.99 جنيه.

ماركة انديامو:

- شال تريكو بكرات فرو‎، لونه أسود، بسعر 100.00 جنيه.

- جيب بقصة واسعة، باللون البني، 100.00 جنيه.

- بلوزة فسكوز بياقة قميص، يتخللها بعض الورود، وأكمام طويلة، مقاس XXL، بسعر 195.00 جنيه.

ماركة اندورا:

- بلوزة منقوشة قصيرة من الإمام، وطويلة من الخلف بياقة قميص وأزرار أمامية، بسعر 99 جنيه.

- بلوزة قطن طويلة بجيوب من الأمام، وأكمام مختلفة اللون، لونها أحمر، بسعر 99.00 جنيه.

ماركة Kady:

- فستان للبحر قطن مخطط برقبة دائرية ضيقة، وأكمام قصيرة بجيوب جانبية ورباط عند الخصر، متوفر بالألوان الأسود، والبينك، والأبيض بسعر 115.00 جنيه بدلا من 149.00 جنيه.

- بيجامة قطن، باللون الأسود، مقاس XXL، بسعر 199.00 جنيه.

- فستان قطن، لونه أبيض، مخطط بدون أكمام برقبة دائرية، وفتحات جانبية، بسعر 119.00 جنيه.