تبدأ من 69 جنيها.. عروض ملابس الأطفال في خصومات أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

لذا في السطور التالي، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض ملابس الأطفال، بأسعار تبدأ من 69 جنيها، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لـ "أمازون مصر".

ماركة "Kady":

- تيشرت أولادي أبيض قطن بسعر 64.00 جنيه.

- بنطلون رياضي، لون رمادي، قطن برباط بأطراف مضلعة، بسعر 79 جنيها.

- سويت شيرت بغطاء للراس قطن سادة بجيوب متصلة واطراف مضلعة برباط للاطفال من قاضي

- فستان قصير فوق الركبة، لونه فيروزي، دون أكمام، بسعر 79 جنيها.

- تيشيرت قطن سادة برقبة دائرية ضيقة، مزود بأكمام طويلة، لونه أسود للبنات بسعر 72 جنيها.

- بيجامة باللون المسطردة، والأحمر، الأسود بدون اكمام، برقبة دائرية، مع شورت كاروهات للبنات بسعر 141 جنيها.

ماركة "Carrot":

- تيشيرت أولادي مخطط برقبة دائرية ضيقة وأكمام قصيرة بشعار مطرز بسعر 50 جنيها.

- شورت بناتي من القطن الخفيف قماش مضلع برباط عند الخصر، بسعر 75 جنيها.

- سويت شيرت مطبوع برقبة دائرية ضيقة، ومزود بأكمام، باللوني البينك والرصاصي، بسعر 100 جنيه.

- تيشيرت قطن مطبوع برقبة شكل V وأكمام قصيرة، باللون الأصفر للأولاد بسعر 60 جنيها.

- ماركة " Skills":

تيشيرت سادة، ومتوفر بالألوان البيبي بلو، والأحمر، البرتقالي، البستاج، بدون أكمام برقبة دائرية للبنات بسعر 19 جنيها.