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جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان فينيسيا السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت عارضة الأزياء، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي ، مساء أمس، بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وخطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز الأنظار بإطلالة جذابة في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتألقت بفستان قصير باللون الرصاصي، من خامة الدانتيل بدون أكتاف، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، زنسقت معه بليزر بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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