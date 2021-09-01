للوقاية من أعراض ارتفاع ضغط الدم المميتة.. تناول هذا الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على الملايين من البالغين، ويمكن خفض مخاطره عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي، تجنبًا لارتفاع ضغط الدم الخطير، الذي يزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة.

ووفقًا لموقع express هناك طعام للإفطار يجب تناوله لتجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم المميتة.

يضع ارتفاع ضغط الدم ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، فهو يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهذا هو سبب أهمية مراقبة ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ويعد إجراء بعض مقايضات النظام الغذائي أحد أفضل الطرق لخفض ضغط الدم، ويُزعم أن البيض من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على الإفطار لتجنب ارتفاع ضغط الدم، وهو مليء بالمغذيات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغذيات التي تعزز الدورة الدموية.

وفقًا لأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير، فإن البيض غني بالبوتاسيوم والحديد بشكل خاص، وهما مثاليان للحماية من ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد البوتاسيوم على طرد الصوديوم من خلال الكلى، مما يقلل من خطر احتباس السوائل.

وقالت بروير: "البيض غذاء جيد للأكل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، في وقت من الأوقات، كان تناول البيض يعتبر ضارًا للقلب والدورة الدموية، بناءً على افتراض أن الدهون المشبعة ضارة، وتشير الفهمات الأحدث إلى أن السكر الزائد هو الأسوأ للصحة على المدى الطويل".

وأضافت أن هناك أدلة متزايدة على أن البيض غذاء مرغوب فيه من الناحية التغذوية، سواء كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا، مشيرة إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على حوالي 70 مجم من البوتاسيوم، بالإضافة إلى 6 جرام من البروتين.

ويساعد البروتين على جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يعني أنك أقل عرضة لتناول وجبة خفيفة، فتزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فعليك تجنب تناول أكثر من بيضتين يوميًا، وغالبًا ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت"، لأنه نادرًا ما يكون له أي أعراض ملحوظة.

ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، فقد تصاب بقصف في صدرك، أو تجد دمًا في بولك، أو تواجه صعوبة في التنفس، لذا يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم، أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر.