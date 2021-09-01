الماء والنوم والفراخ.. أسباب غير تقليدية وراء الشعور الدائم بالجوع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يختلف الشعور بالجوع من شخص لآخر، إذ يمكن لأحد الأشخاص أن تكون لديه شهية مفتوحة طوال الوقت، ولا يستطيع السيطرة عليها، وهناك آخر لا يشتهي الطعام كثيرا، وبين هذا وذاك، فإن هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالجوع الدائم، الذي يسبب بدوره السمنة، حال طاوع الشخص شهيته، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة بشكل يومي.

أسباب الشعور بالجوع

هناك عددا من الأسباب غير التقليدية للشعور بالجوع، بحسب خبراء التغذية الأمريكان، نقلا عن موقع «هيلثي»، المختص بالحديث عن الأنظمة الغذائية الصحية والجيدة، وكذلك أسباب الشعور بالشبع والجوع، إذ جاء في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالجوع، نقص تناول البروتينات، مثل البيض والدجاج والأسماك واللحوم عموما، خاصة أنها تتميز بقدرة كبيرة على الحد من الشعور بالجوع، لأنها ترفع مستويات الهرمونات التي تعطي الإحساس بالشبع والامتلاء.

يعد النوم أيضا، من الأسباب غير التقليدية التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالجوع، في عدم الحصول على القدر الكافي منه، نظرا لأهمية النوم الشديدة لوظائف الدماغ، وتعزيز جهاز المناعة، كما أن له القدرة على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب والسرطان والكلى.

علاقة الماء بالشبع والجوع

يدخل الماء أيضا، ضمن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع، إذ ينصح خبراء التغذية، بضرورة الحصول على كميات كافية من الماء يوميا، لذا يجب شرب المياه باستمرار وبين الوجبات اليومية، لأن استهلاك الماء بين الوجبات يعطي إحساس بالشبع والامتلاء ويمنع الشعور المتكرر بالجوع.

ويتمتع الماء بالعديد من الفوائد الأخرى، بخلاف تقليل الشعور بالجوع، إذ يساعد على التخلص من السموم، ويحسن وظائف الكبد والكلي، وكذلك ترطيب البشرة والشعر، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة، لذا يجب الحرص على تناول كميات كافية من المياه لراحة الجسم.