10 نصائح لتفادي إصابة ابنك بفيروس كورونا في المدرسة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قلق كبير يسيطر على أولياء الأمور، مع اقتراب عودة الدراسة بالمدارس وبدء موجة رابعة من كورونا، زاده ظهور متحور دلتا في مصر، الذي يمثل خطرا رئيسيا على الأطفال، في الوقت الذي كشف الدكتور حسام مجدي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة في الإسكندرية، أن العديد من الأطفال يحملون فيروس كورونا المستجد، دون أن تظهر عليهم الأعراض، ناصحا بضرورة توخي الحذر، وتجنب التعامل المباشر بين التلاميذ وبعضهم، أو بين التلاميذ والمعلمين بالمدارس.

تحذيرات للأطفال في الموجة الرابعة لكورونا

يقول الدكتور حسام مجدي، في تصريح خاص لـ«هن»، إن الأطفال هم الأقل تأثرا بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا المستجد، إلا أنهم من الممكن أن يصابوا بالأعراض العادية، كالرشح والكحة والإسهال، محذرا الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة، والمصابين بحساسية الصدر أو أمراض القلب أو الكلى، أو أى أمراض أخرى، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

رسالة للأمهات قبل دخول المدارس

شدد طبيب الأطفال، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية المشددة، مع بداية موسم الدراسة، وعودة التلاميذ إلى المدارس، وعدم تهاون الأمهات في تلك الإجراءات الاحترازية، حافظا على سلامة أطفالهن، مقدما عدد من النصائح المهمة لتفادي إصابة التلاميذ بفيروس كورونا المستجد.

10 نصائح لتفادي إصابة ابنك بكورونا في المدرسة

1- التهوية الجيدة للفصل.

2- ارتداء الكمامة الطبية أو الفيس شيلد طوال التواجد في الفصل.

3- إعطاء الطفل الكحول أو الجل الطبي لتعقيم يده باستمرار.

4- تجنب تناول الأطعمة أو الحلويات الجاهزة.

5- الحفاظ على التباعد داخل الفصل.

6- منع القبلات والأحضان بين الأطفال في المدرسة.

7- منع القبلات والأحضان بين الطفل والمعلمة، لأنها الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

8- تناول أكل صحي يحتوي على خضروات وسلطة وفواكه وبروتين.

9- البعد عن الأماكن المغلقة.

10- منع التعامل المباشر مع الطفل فور عودته من المدرسة قبل تعقيمه.

وأكد طبيب الأطفال، ضرورة تلقى المواطنين لقاح كورونا، لأن زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم، سيقلل ويخفف من حدة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة مع اقتراب عودة المدارس والجامعات.