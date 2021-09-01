التيشيرت بـ35 جنيها.. أسعار وعروض ملابس الرجال في أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg كما سيقدم الموقع الجديد للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 عروض ملابس الرجال بخصومات تصل إلى 50% بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لأمازون مصر.

تي شيرتات رجالي صيفية من القطن برقبة على شكلV

السعر: 34.99 جنيه بعد الخصم.

هيرو تيشيرت من خامات متعددة برقبة دائرية للرجال

السعر : من 68 جنيه إلى 108 جنيه بعد الخصم.

تيشرت كم قصير رقبة حرف v

السعر: 34.99 جنيه بعد الخصم.

قميص رجالي قطن من اندورا

السعر يبدأ من 136 جنيه - 238.51 جنيه بعد الخصم.

تيشيرت رجالي هيرو بيسك قطن مطبوع عليه ورد بلونين مقاس S

السعر: 160 جنيه بعد الخصم.

تيشيرت بولو سادة قصير الاكمام قصيرة مزود بازرار

السعر: 89 جنيه بدلا من 102 جنيها.

تيشيرت بولو كاجوال مطرز برقبة مخططة

السعر: 99 جنيه بدلا من 121 جنيها.

تيشرت سادة كم قصير ورقبة شكل V للرجال من اوف كليف

السعر: 89 جنيه بدلا من 126 جنيه.

قميص قطن كاروهات بقصة عادية وياقة مثبتة بازرار من الاسفل للرجال

السعر: 136 جنيه بدلا من 143 جنيه.

بنطلون شبابي واسع من جبردين

السعر: 170 بدلا من 182 جنيه.

بنطال رياضي عصري مزود برباط سحب ومزين بخطين للرجال

السعر: 129 بدلا من 132 جنيه.

بيجاما رجالي قطن

السعر: 200 بدلا من 263 جنيه.

بيجامة ترنج صيفي قطن رجالي