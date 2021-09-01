إطلالات اليوم: ياسمين صبري جذابة.. ومايا دياب جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع بلوزة باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مايا دياب:

ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان كت باللون الأورانج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان باللون الكاشمير، مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ريم البارودي:

وارتدت الفنانة ريم البارودي شميز باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.