تقاليع الـ«gender reveal».. نوع جديد من الحفلات لإعلان نوع الجنين (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح إعلان نوع الجنين، بالنسبة للأهل والأصدقاء بمثابة مناسبة تستحق الاحتفال، وتشتهر حاليا باسم «gender reveal»، وعادة ما تكون في مكان مفتوح، وترتدي الزوجة ملابس متناسقة مع الزوج، ويجب أن تكون بعيدة تماما عن الأزرق والروز، على أن يخصص اللونين للديكورات، كي يحتار الضيوف في نوع الجنين، وفي منتصف الحفل قبل تقطيع التورتة، تعلن الأم نوع الجنين، إما عن طريق فرقعة البالونات التي تخرج زينة زرقاء تعبيرا عن أن مولود ذكرا أو روز دلالة على البنات، أو نثر زينة من اللون المعبر عن نوع الجنين، وغيرها من الطرق المبتكرة.

وحفلات تحديد نوع الجنين لا تقتصر على أن تكون «احتفال على الضيق»، إنما تتسع إلى ما هو أكثر من ذلك، لكن في الثقافة العربية، ما زالت المسألة مختلفة كثيرا عن الغرب، إذ أثارت حفلتين لإعلان نوع الجنين، أمام برج خليفة والأهرامات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل تحديد جنس الجنين أمام الأهرامات

أثارت تنظيم احتفالية «Gender reveal»، قبل ثلاثة أسابيع، جدلا كبيرا في مصر، عندما قرر اليوتيوبر السوري سيامند وزوجته شهد، التجهيز لحفل إعلان نوع الجنين، أمام الأهرامات، ليكونا أول شخصين في العالم أقاما حفل تحديد نوع الجنين من هذا المكان الأثري العريق، وظهرت بالفعل الأهرامات من خلفهما وهي تتلون باللونين الأزرق والوردي، ليتبين في نهاية المطاف أن المولود ذكرا.

لكن تلك الواقعة، تم نفيها من قبل المسؤولين، إذ أكد محمد عبدالعزيز رئيس وحدة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، في تصريحات صحفية وقتها، أن الأهرامات كانت مضاءة باللون الأزرق بالصدفة.

حفل تحديد نوع الجنين أمام برج خليفة

أمام برج خليفة في دبي، في سبتمبر الماضي، ظهر اليوتيوبر السوري الشهير أنس وزوجته أصالة، ومعهما طفلتهما، ينتظران تحديد نوع الجنين في حفلة عرفت بأنها «أكبر حفلة معرفة جنس مولود في العالم»، وكان البرج مضاء باللونين الوردي والأزرق، قبل أن يتحول كله إلى اللون الأزرق، ويكتب عليه: «it's a boy»، ونفى أنس، وقتها، أن يكون قد دفع مبالغ طائلة في مقابل حفل «gender reveal».

وأوضح موقعه عبر خاصية «ستوري»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتب، «لم يتم إنفاق أي دولار ولا 95 ولا 100 ألف ولا مليون، دا كان هدية عملولنا إياها شكرا كتير عليها، نحن حبينا نعمل شيء جديد لنثبت أنها ليس شرط أن يكون الاحتفال أجنبي ليصبح واو بل العربي كمان بيصير يجنن».

تكلفة حفلات تحديد نوع الجنين

حفلات إعلان نوع الجنين، ليس حكرا على المشاهير واليوتيوبرز، إنما يجريها كثير من الأشخاص داخل مصر، وتكون تكلفتها عادة مثل تكلفة أعياد الميلاد الأولى للطفل، أو تجهيز عقيقة، بحسب محمد حسن المسؤول بإحدى شركات تنظيم الحفلات، الذي أوضح أنه في بعض الأحيان يتصل الأبوين بالشركة ليتواصلوا بدورهم مع الطبيب، لمعرفة نوع الجنين، وتكون بالفعل مفاجأة للكل، وتنفذ الشركة كل التجهيزات دون علم الآباء، وفي أحيان أخرى تكون المفاجأة للضيوف فقط مع معرفة الأبوين.

وغالبا ما تكون ديكوات حفل تحديد نوع الجنين من اللونين الوردي والبيبي بلو، سواء في البالونات والديكورات «سيت أب»، وتتنوع بشدة وتختلف طرق الإعلان نفسها، بداية من وضع ورق بلون الجنين في بالونات، وصولا إلى فرقعة زينة باللون المرغوب فيه، وحتى الكيك المعجون بلون الجنين من الداخل، وتتراوح أسعار حفل تحديد نوع الجنين بين 10 آلاف جنيه، وما يقرب من 50 ألف، وأحيانا يمكن أن تزيد حسب طلبات الآباء.