كورونا اليوم: هكذا تغيرت الأعراض خلال عام.. ومتحور جديد على قائمة المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الصحة العالمية تدرج متحور كورونا الكولومبي على قائمة المراقبة

أدرجت منظمة الصحة العالمية متحور B.1.621 من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في كولومبيا في يناير الماضي، على قائمتها للمراقبة.

وصنفته المنظمة ضمن مجموعة VOI، أو "المتحورات المثيرة للاهتمام"، وقررت استخدام حرف "ميو" اليوناني للإشارة إليه، ويشار إلى أن النسخ المتحورة من الفيروس المدرجة في مجموعة VOI تمتلك "التغيرات الوراثية التي من شأنها أن تؤثر على بعض مواصفات الفيروس مثل قدرته على الانتقال وشدة المرض وقدرة الفيروس على التصدي للرد المناعي وعدم قابليته للتشخيص والعلاج"، وفقا لروسيا اليوم.

علماء يحددون كيف تغيرت أعراض "كوفيد-19" خلال عام

حدد علماء بريطانيون التغيرات التي حصلت في أعراض "كوفيد-19" الرئيسية بمرور الوقت، مع الأخذ بالاعتبار أن سلالة "ألفا" كانت المهيمنة في السنة الماضية، وسلالة "دلتا" حاليا.

ويشير موقع medRxiv، إلى أن الدراسة شملت نتائج أكثر من خمسة ملايين اختبار لتفاعل البوليميراز المتسلسل في المملكة المتحدة خلال الفترة من 26 أبريل 2020 إلى 7 أغسطس 2021 ، وتبين أن 28 ألفا منها (0.67 بالمئة) كانت إيجابية، وتستخدم في بريطانيا أربعة أعراض رئيسية لتشخيص الإصابة بمرض "كوفيد-19": فقدان حاستي التذوق والشم والحمى والسعال الجاف. أما الأعراض المدرجة في بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فهي أكثر من ذلك بكثير، وتشمل الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق والتعب وألم العضلات والصداع والتهاب الحلق واحتقان الأنف والزكام والغثيان والتقيؤ والإسهال.

وأظهرت نتائج الدراسة، أنه خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر ديسمبر عام 2020 كانت سلالة "الفا" البريطانية مهيمنة في المملكة المتحدة، وكانت أكثر الأعراض انتشارا هي التهاب الحلق والسعال والحمى وفقدان التذوق والشم.

ولكن بعد شهر مايو 2021 أصبحت سلالة "دلتا" الهندية مهيمنة، ما أدى إلى إضافة أعراض جديدة إلى الأعراض الأربعة "التقليدية"، بما فيها الصداع الشديد، حتى أن بعض المطعمين ضد المرض شكوا من الصداع والتهاب الحلق. كما أن نصف المصابين بسلالة "دلتا" كانوا يشكون من ألم في العضلات والضعف والإرهاق، وثلثهم من فقدان حاستي الشم والتذوق، وفقا لروسيا اليوم.

رئيس شركة فاكسيرا: لقاح كورونا يفقد فعاليته في هذه الحالة

قالت الدكتور هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، إن لقاح كورونا يفقد فعاليته إذا خُزن بطريقة غير صحيحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة مسؤولة عن وصول التطعيم بصورة آمنة للمواطنين.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج تحت الشمس، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية الشمس، أن الوزارة تتأكد من حفظ اللقاح في الدرجة الحرارة المناسبة بداية من خروج اللقاحات من الطائرات أو من الشركة حتى وصولها إلى المواطن، لافتة إلى أن كل نوع لقاح له درجة حرارة معينة للحفظ.