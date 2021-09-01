هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

السبانخ من الخضروات الورقية المهمة لصحة الجسم، وذلك لاحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات الضرورية، حيث يمكن أن تساعد في تقوية العظام، وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان، وغيرها من الفوائد الصحية، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقعا "food.ndtv" و"medicalnewstoday".

1. تقوية العظام:

السبانخ مصدر غني بفيتامين K الذي يساعد في تعزيز إنتاج بروتين يسمى Osteocalc وهو المسؤول عن استقرار الكالسيوم في العظام، بالإضافة إلى أنها تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للكالسيوم وفيتامين د والألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج، وكلها عناصر مغذية مهمة مفيدة لصحة العظام.

2. الحفاظ على صحة العين:

تحتوي أيضا على بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين وكلوروفيل، وكلها مسؤولة على الحفاظ على صحة العين، وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي.

3. طرد البكتيريا والفيروسات:

كما أنها غنية بنسبة عالية من فيتامين أ الذي يساهم الجلد والأغشية المخاطية على طرد أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات بشكل فعال، فضلا عن ذلك فإن هذا الفيتامين ضروري لإنتاج الدهون للحفاظ على ترطيب الشعر، ولنمو جميع أنسجة الجسم.

4. تعزيز صحة القلب:

من المعروف أن فيتامين سي الموجود به على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن وجود محتوى اللوتين يمنع سماكة جدران الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مادة النتريت التي لا تساهم فقط في منع حدوث النوبات القلبية، ولكنها أيضًا تعالج أمراض القلب المرتبطة بترسب الدهون.

5. الحفاظ على نشاطك:

تعمل السبانخ على تزويد جسمك بالمستويات الازمة من المغنيسيوم في جسمك، مما يساعدك على الحفاظ على مستوي الطاقة لديك، كما أنها أيضًا مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك، وهو عنصر غذائي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام. كما أنها من الخضروات القلوية، ما يساعدك على الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

6. إدارة مرض السكري:

تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين، ويمنع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد لدى مرضى السكري.

7. الوقاية من السرطان:

كما أنها غنية بالكلوروفيل، وقد أظهرت العديد من الدراسات، أن الكلوروفيل فعال في منع التأثيرات المسرطنة، وهذا يمكن أن يساهم في منع نمو الأورام السرطانية.

8. خفض ضغط الدم:

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويمكن أن يساهم في تقليل آثار الصوديوم في الجسم، لذا يوصي بتناولها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

9. تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والماء، وكلاهما يساعدان على منع الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

10. الحفاظ على صحة الشعر والبشرة:

كونها غنية بكميات كبيرة من فيتامين أ، لذا استهلاكها يخفف من إنتاج الزيت في مسام الجلد وبصيلات الشعر لترطيب البشرة والشعر، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الضروري لبناء وصيانة الكولاجين، الذي يوفر بنية للبشرة والشعر.