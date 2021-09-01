بعد ظهوره في مصر.. ما مدى حماية الكمامات المختلفة من متغير دلتا المثير للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع توفر لقاحات كورونا على نطاق واسع للاستخدام والعديد من اللقاحات المحصنة جزئيًا أو كليًا، لا يزال هناك تركيز قوي على استخدام الأقنعة (الكمامات)، ولا تزال تفويضات القناع، التي تم وضعها منذ أن بدأ الوباء، بنفس القدر من الأهمية ، ومن نواح كثيرة، أهم تدبير للبقاء في أمان.

تم نصح المستفيدين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالاستمرار في ارتداء الأقنعة للحفاظ على سلامتهم وتجنب الإصابة بالعدوى، بينما تشكل السلالات المتحولة تهديدًا.

ولكن، ما مدى أهمية الكمامات في الواقع ضد هذه المتغيرات؟ هل يمكن أن يوفر نوع من القناع حماية أكثر أو أقل ضد نوع معين من المتغيرات؟ .. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

إلى أي مدى تمنع الأقنعة العدوى؟ لماذا يجب على الأشخاص الملقحين الاستمرار في استخدام الأقنعة؟

الطريقة الأولى التي تحمينا بها الأقنعة هي التخلص من مخاطر انتقال العدوى، لم يتم استخدام الأقنعة فقط كاستراتيجية حماية تعمل ضد متغيرات كوفيد المختلفة، ولكن الدراسات المتعددة والملاحظات السريرية وجدت أيضًا أن الأقنعة تحد من معدل الانتقال المرتبط بالفيروس، أي تقليل احتمالات انتشار العدوى من من شخص لآخر.

إذا تم استخدام الأقنعة بشكل صحيح من قبل الأفراد، فقد يمنع ذلك الشخص من الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر الرذاذ التنفسي المعدي الذي يمكن أن يسبب المرض، لذلك، من الضروري جدًا ارتداء الأقنعة في المناطق التي تنتقل فيها العدوى بشكل كبير لتقليل خطر انتشار العدوى، حتى بعد التطعيم (جزئيًا أو كليًا).

كمامات N95

تعتبر أقنعة N95 المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بنوع القناع، مع نوع الملاءمة وجودة النسيج المصنوع منها، فإنها توفر أعلى احتمالات الحماية والوقاية من كورونا، ويقول الخبراء إن استخدام أقنعة N95 يمكن أن يفلتر حوالي 95٪ من الجسيمات العالقة في الهواء (صغيرة مثل 0.3 ميكرون).

إنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تواجه مخاطر عالية للتعرض للفيروس على أساس يومي. ومع ذلك ، نظرًا لأن توريد أقنعة N95 يمكن أن ينفد قليلاً ، فغالبًا ما يتم إعطاء الأولوية لاستخدامها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخطوط الأمامية أولاً.

بديل آخر لاستخدام أقنعة N95 هو أقنعة K95 ، والتي يمكن أن يكون لها نمط مختلف من حلقات الأذن في مكانها، توصي الإرشادات الطبية أنه في ضوء المتغيرات الطافرة التي تنتشر بسرعة ، فإن استخدام أقنعة N95 سيكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يواجهون فترات تعرض مطولة للأشخاص غير المحصنين ، أو غير المطعمين بأنفسهم، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة (ضعف المناعة).

بينما لا يُفترض إعادة استخدام أقنعة N95 ، فإن الطريقة الجيدة لتوسيع نطاق استخدامها هي أن يكون لديك قناعان في متناول اليد - احتفظ بقناع واحد مغلقًا في كيس ورقي بعد الاستخدام واستفد من القناع الجديد بعد ذلك، وقم بالتبديل بينهما بدلاً من ذلك.

الأقنعة الجراحية

الأقنعة الجراحية هي أكثر أنواع الأقنعة اقتصادية ومتاحة بسهولة في السوق، في حين أنها توفر مستوى عالٍ من الحماية من الفيروس ومتغيراته، فمن المهم التأكد من أن القناع الذي تستخدمه يناسبك بشكل صحيح.

نظرًا لأن الأقنعة الجراحية غالبًا ما تكون فضفاضة (أقل إحكامًا بكثير من أقنعة N95) ، فإن الفجوات الموجودة في جانب القناع أو حول الأنف يمكن أن تسمح للقطرات التنفسية (التي تنتشر أيضًا بشكل أسرع مع متغير دلتا) بالتسرب وربما تسبب عدوى، نظرًا لأنه من المعروف أن متغير دلتا شديد العدوى، فإن استخدام الأقنعة يعد أقل حماية نسبيًا من الأشكال الأخرى للأقنعة. إذا كان يجب عليك الاستفادة منها، فتأكد من أن لديك "فلتر للأنف"، أو قم بلفها بإحكام حول الأذنين لإغلاق جميع الفجوات، يجب أن يكون التركيز على الحصول على أفضل ملاءمة من الأقنعة لتجنب خطر العدوى وانتشار الفيروس.

أقنعة من القماش

تستخدم أقنعة القماش على نطاق واسع لمجرد الاستفادة من الراحة والملاءمة والأناقة، ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على مستوى الحماية وطبقات النسيج الموجودة في الأقنعة، يمكن أن تعمل أقنعة القماش بشكل جيد وتمنع انتشار العدوى، طالما أن الطبقات الموجودة في القناع متينة، لكي يُعتبر القناع القماش فعالًا ضد دلتا وغيرها من المتغيرات القابلة للانتقال، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 3 طبقات من القماش الموجود في القناع، منسوج بإحكام وقابل للتنفس.

نظرًا لأنه يمكن أيضًا تخصيص هذه الأقنعة لتناسب بشكل أفضل ، فهناك ميزة أخرى موجودة لها. لذلك ، إذا لم تكن أقنعة N95 متوفرة ، أو إذا كنت تريد قناعًا أكثر راحة للتنفس، فإن استخدام أقنعة القماش ذات الجودة العالية يمكن أن يكون أفضل شيء تالي لتأمين الحماية ضد متغير دلتا. ومع ذلك ، أثناء انتقاء القناع ، تأكد من وجود مقاس مريح، والأهم من ذلك ، أن نسيج القناع يغطي أنفك وخديك وأسفل منطقة الذقن أيضًا.

هل يجب ارتداء قناعين بعد التطعيم؟

لقد أوصى الخبراء والسلطات الطبية بقناع مزدوج، أي وضع قناعين فوق قناع واحد لمنع مخاطر العدوى من متغير دلتا ، وقد تم وضع هذا في مكانه الخاص عندما كان الوصول إلى إمدادات اللقاح ضعيفًا، الآن ، في حين أن اللقاحات قد توفر بعض الطمأنينة وتمنح الأشخاص خيار تخطي ارتداء قناعين ، إلا أن التقنيع المزدوج لا يزال أكثر الأشكال فعالية ، لأنه يجمع بين فعالية نوعين من الأقنعة في وقت واحد ، ويقوي الوقاية.

يجب الاستمرار في ممارسة التقنيع المزدوج من قبل المستفيدين الذين تم تطعيمهم والمعرضين لخطر الإصابة بمرض خطير ، ولديهم شروط مسبقة قد تحد من أداء اللقاح بشكل جيد ، أو إذا كنت تواجه بيئة عدوى عالية (مثل مستشفى أو سوق مزدحم ، الأماكن الداخلية ذات التهوية السيئة). إذا تم تطعيمك ولديك مناعة متضائلة في الوقت الحالي ، فإن استخدام الأقنعة المزدوجة يمكن أن يضاعف أيضًا من احتمالات الحماية ، إذا كنت قلقًا.