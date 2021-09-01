انتبه.. 5 مشكلات صحية خطيرة يسببها الإفراط في تناول القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تحفز الجهاز العصبي المركزي والقلب والعضلات، ويمكن لفنجان من القهوة أن يحفزك ويزيد من اليقظة العقلية.

ولكن الاستهلاك المفرط للقهوة ضار بالصحة ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية، وفق ما ذكر موقع "thehealthsite".

1- القلق:

يمنع الكافيين الموجود في القهوة مادة الأدينوزين الكيميائية في الدماغ، وهذا يسبب التعب ويؤدي أيضًا إلى إفراز الأدرينالين، وإذا كنت تتناول الكثير من القهوة، فإن هذه الآثار تزداد وهذا يسبب العصبية، وخلاف ذلك، قد تعاني من العصبية والتهيج وسرعة التنفس والضغط.

2- الأرق:

يمكن للكثير من الكافيين أن يبقيك مستيقظًا في الليل، وإذا كنت معتادًا على شرب القهوة، فقد يزيد ذلك من خطر إصابتك بالعديد من الأمراض المرتبطة بالأرق، كما أن الإفراط في تناول القهوة يزيد من الوقت الذي يستغرقه النوم ويقلل من إجمالي وقت النوم، ومن الناحية المثالية، يجب أن تتناول فنجان القهوة الأخير قبل موعد النوم بست ساعات.

3- انهيار العضلات:

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للقهوة إلى حالة تسمى انحلال الربيدات، وهذا هو انهيار العضلات التالفة، ويعد هذا اضطرابًا صحيًا خطيرًا حيث تدخل ألياف العضلات التالفة إلى مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، لذا إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بانحلال الربيدات، فيجب الحد من تناول القهوة يوميًا.

4- اضطرابات القلب والأوعية الدموية:

وفقًا للباحثين من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، يرتبط تناول القهوة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة النوبات القلبية لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف، وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج في نهاية دراسة استمرت 12 عامًا وشملت أكثر من 1200 مريض، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة معرضون لخطر متزايد بمقدار أربعة أضعاف بينما يضاعف من يشربون القهوة بشكل معتدل مخاطرهم ثلاث مرات، وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الآثار الجانبية المؤقتة للاستهلاك المفرط للقهوة، إلا أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويفعل ذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسد الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

5- مشاكل سلس البول:

زيادة التبول من الآثار الجانبية الشائعة للاستهلاك المفرط للقهوة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة.