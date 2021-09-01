«حضروا الفساتين».. منة عرفة تضع 3 شروط لحضور حفل زفافها: هختار 10 بس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تكف محاولات الفنانين والمشاهير عن جذب الأضواء، نحو حياتهم الشخصية، التي تسبب «ضجة» وتصبح حديث العامّة، خاصة في أمور الزواج، التي تسارع كل فنانة في التميز والتفرد في تفاصيلها، وآخر الفنانات التي تستعد لدخول القفص الذهبي، هي منة عرفة، التي اخترعت مع خطيبها الفنان الصاعد محمود المهدي، طريقة جديدة للدعوة والترويج لحفل زفافهما، المقرر انعقاده قريبًا، عقب شهر من عقد القران، بالإعلان عن مسابقة للمتابعين والجمهور، جائزتها مرافقة العروس طوال يوم الزفاف، وحضور الحفل الذي لم تكشف تفاصيله حتى الآن.

وقررت منة عرفة، ومحمود المهدي، وضع 3 شروط لحضور حفل زفافهما، واختيار 10 أشخاص بشكل عشوائي من الفائزين، على غرار المسابقات التي يتبعها «البلوجرز» وبعض الفنانين، لزيادة المتابعين على صفحاتهم الشخصية، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفنانة الشابة، في مقطع فيديو بصحبة خطيبها، عبر قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهما يعلنان شروط المسابقة، التي استمرت لمدة 5 أيام، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين اليوم.

شروط مسابقة زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

وضع الثنائي 3 شروط، على النحو الآتي:

1- متابعة صفحة منة عرفة الشخصية على «فيسبوك» وتسجيل الإعجاب بها.

2- تسجيل إعجاب ومشاركة مقطع فيديو الشروط.

3- الإشارة إلى أكبر عدد من الأصدقاء في التعليقات على المقطع.

وعن تفاصيل حضور المدعوين، قال «المهدي»: «اللي هيفوزوا، هنكلمهم وهنديهم دعوة vip، البنات هيبقوا مع منة من بداية اليوم، والولاد معايا، وهيتصوروا معانا ويحضروا الحفلة».

خطوبة منة عرفة ومحمود المهدي

كانت منة عرفة، فاجئت متابعيها منذ أشهر عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، بخطبتها دون أن تكشف عن هوية خطيبها، كما أغلقت التعليقات، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب عدة أيام، كشفت «منة» هوية خطيبها، موضحة أنه الفنان محمود المهدي، وتحدثت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على «إنستجرام»، قائلة: «اتعرفنا خلال فيلم اتعرض عليا، اسمه (3 ستات) هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».