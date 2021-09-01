مهمة لصحة الجنين.. أطعمة ينصح بالإكثار منها خلال فترة الحمل

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع بداية الحمل، تصاب السيدات بحالة من التوتر تجاه الأطعمة التي يفضل تناولها أو الابتعاد عنها، تصاحب تلك المرحلة رغبة ملحة في التعرف على المكملات الغذائية المطلوبة، وما يمكن أن يحتاجه الجنين خلال فترة الحمل، لذا قدم موقع «motherhood» الأمريكي، المعني بصحة الأم والطفل، عددا من النصائح والوجبات والأطعمة المهمة والمفيدة لصحة الحامل والجنين، مستندا على دراسات علمية من أمريكا وإنجلترا.

أطعمة مفيدة لصحة الجنين

هناك بعض الأطعمة التي يجب أكلها وتناولها خلال فترة الحمل، لعل أبزرها: الرمان، خاصة أنه يساعد على النمو، ويقلل من مشكلات الولادة المبكرة، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والألياف التي تتميز بقدرتها على رفع مستوى الهيموجلوبين بالدم، وفيتاميني «K» و«C».

وينصح أيضا، بالإكثار من تناول المكسرات خلال فترة الحمل، لأنها تحتوي على الدهون والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها تمنع الولادة المبكرة، بالإضافة إلى الزبيب الأسود، الذي يزيد مستوى الهيموجلوبين بالدم لدى الحوامل، ويعالج مشاكل الهضم.

أطعمة لتنقية الدم ومنع التورم

من بين الأطعمة المهمة، أيضا البنجر، الذي يساعد على تنقية الدم، ويمنع تورم الأطراف، بسبب احتباس السوائل، كما يعمل على تنظيم عملية الأيض، وتعزيز مستوى الحديد، مما يمنع إصابة الأم بفقر الدم، وهو ما يفعله الموز والتمر، اللذان يمنعان من الإصابة بالإمساك والآم المعدة والغثيان.

ويجب على المرأة الحامل، خاصة في بداية الحمل، تناول التين المجفف من ياميش رمضان، لأنه يحتوي على الحديد، الذي يساعد على نمو المشيمة، خلال الثلاثة أشهر الوسطى والأخيرة.

الزنك أيضا، أحد أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحتوي عليها النظام الغذائي للحامل، لأنه يساعد على نمو أنسجة الجنين، بينما يعزز البيض من صحة مخ الجنين في الرحم، لاحتوائه على بروتينات وأحماض أمينية وبعض الدهون التي تدعم نمو الطفل.